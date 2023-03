TBT da Marvel: como o Capitão América se uniu aos Vingadores em Avengers #4

A edição icônica é considerada uma das responsáveis por reacender o amor pelos quadrinhos de super-heróis. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A cena em que o Capitão América grita “Vingadores, avante!” – seja nos quadrinhos ou no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) – é tão icônica que fica difícil imaginar que o super-herói não era líder do grupo desde o começo.

No entanto, a história de como o personagem se uniu a essa equipe é um dos arcos mais icônicos das HQs e, posteriormente, também se tornou um dos momentos mais marcantes do UCM.

Avengers #4 e a volta do Capitão América



Quem acompanha as publicações da Marvel Comics já notou que a história editorial da marca traz personagens que são finamente traçados, de modo que suas tramas e enredos se entrelaçam de diferentes maneiras.

Para o escritor Mark Waid, “essa continuidade deu a [Stan] Lee e [Jack] Kirby a oportunidade de reintroduzir o herói da Marvel mais popular da década de 1940 para um novo público”.

Waid se refere ao retorno do Capitão América. O personagem foi apresentado ao público em 1941, fruto da parceria entre o roteirista Jon Simon e o artista Jack Kirby.

Capitão América #1 foi uma edição histórica não apenas por apresentar o super-herói patriótico vestido com as cores da bandeira norte-americana, mas por trazê-lo na capa, literalmente socando Adolf Hitler – líder nazista responsável pelo Holocausto.

Após o sucesso inicial, aos poucos o personagem foi sumindo dos quadrinhos. No entanto, em 1964, o Capitão América voltou aos quadrinhos e se tornou o líder do grupo dos mais poderosos super-heróis da Terra.

A capa de Avengers (1963) #4 já anunciava que o “Capitão América vive novamente”. Em suas páginas, a equipe formada pelo Homem de Ferro, o Poderoso Thor, o Homem-Formiga e a Vespa enfrenta o atlante Namor, que se aliou ao Incrível Hulk contra os Vingadores.

A batalha terminou de forma inconclusiva, com cada time seguindo seu caminho. Namor foi para o norte, onde aterrorizou um grupo de moradores, jogando ao mar uma peça que eles adoravam como ídolo.

Tratava-se de um totem de gelo com um ser humano congelado dentro. À deriva pelo oceano, o corpo cruza o caminho do submarino dos Vingadores, que o resgatam das águas.

Nesse momento, a Vespa reconhece que a criatura vestida em azul, vermelho e branco é o famoso herói da 2ª Guerra Mundial, o Capitão América.

O supersoldado desperta e, sem saber que décadas haviam se passado desde sua última missão, ataca o grupo. Pouco depois, no entanto, todos se entendem. O Capitão América, então, é convidado para se unir aos Vingadores e, posteriormente, se tornar um de seus líderes.





Avengers (1963) #4 é mais um fruto da parceria entre o escritor Stan Lee, o artista Jack Kirby e o colorista George Roussos. A edição se tornou um marco da Marvel Comics na década de 1960. Muitos a consideram responsável pelo seu rápido crescimento desde então.

Isso porque a publicação trazia todos os elementos que fizeram as primeiras histórias da marca tão icônicas: um guerreiro poderoso que retorna e seu drama por perder acontecimentos importantes enquanto esteve ausente.

O encontro entre Capitão América e os Vingadores no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)





Lançado em 2011, o filme Capitão América: O Primeiro Vingador traz Chris Evans no papel de Steve Rogers, o jovem que se submete ao experimento militar com o soro do supersoldado e se transforma no Capitão América.

Ao final, para proteger a Terra de um terrível ataque, o personagem intercepta a aeronave do vilão Caveira Vermelha, e o derrota. No entanto, o avião está programado para atingir a América do Norte.

Rogers não vê outra alternativa a não ser derrubar a aeronave, levando-a para as águas gélidas do Atlântico Norte. No entanto, este não foi o fim do Capitão América.

Anos depois, o super-herói foi resgatado pela SHIELD, do fundo do oceano congelante, em estado de hibernação.

A agência, então, designou Nick Fury (vivido no UCM pelo ator Samuel L. Jackson) como responsável pelo grupo de super-heróis que iria defender o planeta de ameaças sobre-humanas.

Nick convidou Steve Rogers para se unir à iniciativa, que contava com a participação de Tony Stark (Robert Downey Jr.), Bruce Banner (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e Clint Barton (Jeremy Renner).

Nascia, assim, os Vingadores do Universo Cinematográfico Marvel.