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#TBT da Marvel: Qual HQ trouxe a armadura clássica do Homem de Ferro pela primeira vez?

29 de dezembro de 2022
29 de dezembro de 2022

O icônico traje do personagem tinha uma versão inicial bem diferente da que ficou conhecida nos quadrinhos e nos filmes da Marvel.


Seja nos quadrinhos ou no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), se tem um personagem icônico em todos os aspectos, ele é Tony Stark (Robert Downey Jr.). Assim como também é marcante a armadura que ele criou – e que faz de Stark o Homem de Ferro

No entanto, nem sempre o traje inteligente e super poderoso do gênio da tecnologia foi como muitos o conhecem. Veja, no #TBT da Marvel dessa semana, um pouco mais da história dessa mítica armadura. 


A evolução da armadura do Homem de Ferro nos quadrinhos


Tudo começa depois que Tony Stark foi feito refém no Afeganistão, enquanto supervisionava testes armamentistas. Após ser atingido por uma explosão, ele acaba ferido gravemente próximo ao coração.

O empresário, então, constrói seu famoso traje, que o ajuda a sobreviver porque funciona tanto como um marcapasso, como para protegê-lo

Inicialmente, a armadura era grande, pesada, pintada de cinza. Mas assim que pode retornar à sua oficina, Stark a reformulou


Tales of Suspense


Na HQ “Tales of Suspense #40, de 1959, o personagem aparece com uma grande armadura dourada. Isso porque sua então namorada, Marion, havia sugerido que a cor cinza era assustadora. 

Contudo, na edição #48 da série de quadrinhos, a armadura de Tony aparece novamente diferente. Agora, ela ganha um aspecto mais anatômico, além das tradicionais cores vermelha e amarela

Apesar de Tony fazer constantes modificações em seu traje, acrescentando armas ou modernizando sua máscara, essa é a base para a qual ele sempre retorna. 


A evolução da armadura do Homem de Ferro no Universo Cinematográfico Marvel


armadura Homem de Ferro


Nos filmes da Marvel Studios, a armadura de Tony Stark teve uma evolução bem fiel aos quadrinhos. Em Homem de Ferro (2008), a trama mostra como ele foi capturado no Afeganistão por uma célula terrorista conhecida como Os Dez Anéis

Stark desperta no quartel-general do grupo e descobre que quase foi morto por estilhaços de uma arma que ainda estão alojados próximo ao seu coração

No entanto, seu colega de prisão – e cientista – Ho Yinsen (Shaun Toub) rapidamente insere um poderoso eletroímã no peito de Stark e o salva. 

Tony, então, troca o eletroímã por uma versão menor do Reator Arc, criado por seu pai. Juntos, Yinsen e Stark constroem um traje rudimentar para os auxiliar a fugir do cativeiro. 

A armadura funciona como o esperado. No processo, porém, Yinsen se sacrifica para que Tony consiga ligá-la e enfrentar seus sequestradores. Após fugir, ele retorna para casa e anuncia a saída das Indústrias Stark da corrida armamentista. 

De volta a seu laboratório, Tony se empenha em simplificar e melhorar a armadura. Nasce assim, seu alter-ego super-heróico: o Homem de Ferro

Este segundo traje também vem nas cores clássicas do personagem, amarelo e vermelho, além de ter um design mais anatômico, assim como nos quadrinhos. 


Armaduras Homem de Ferro


Comunicação, voo, armamentos; Tony Stark nunca parou de “evoluir” seu traje, criando várias versões dele – cada uma com um uso específico. A armadura também se tornou mais leve e flexível, permitindo que Stark a vestisse rapidamente. 

Na luta contra Thanos, em Vingadores: Ultimato (2019), a armadura do Homem de Ferro foi destruída. Mas ficou para sempre guardada na memória dos fãs.

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