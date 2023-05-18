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#TBT da Marvel: Giant Size X-Men #1 e a volta dos mutantes à glória 

18 de maio de 2023
18 de maio de 2023

Após uma queda na popularidade, os super-heróis mutantes mais famosos do mundo reconquistaram os fãs nesta edição histórica.


Quem vê os X-Men estrelando filmes, séries animadas e videogames, nem imagina que, por cinco anos, suas histórias não passavam de reimpressões da Marvel Comics. 

Contudo, a equipe de mutantes ganhou uma segunda chance com Giant Size X-Men #1, de 1975. Nas revistas em quadrinhos, o grupo passou por altos e baixos, mas foi nesta edição que sua história mudou para sempre. 

O #TBT da Marvel dessa semana vai mostrar o porquê dessa obra ser um divisor de águas para os X-Men

Giant-Size X-Men

Como foram criados os X-Men


Antes de falar sobre Giant Size X-Men, é preciso entender como a equipe de mutantes surgiu. O roteirista Stan Lee e o artista Jack Kirby lançaram Uncanny X-Men #1 em 1963.

Na edição, o público conheceu mutantes como Ciclope, Homem de Gelo, Fera, Anjo; além de, claro, o Professor Charles Xavier, e seu maior rival, Magneto

Inicialmente, a obra foi um sucesso, com Roy Thomas assumindo o lugar de Lee e outros artistas, o de Kirby. Nos anos seguintes, porém, o sucesso de Uncanny foi diminuindo. 

Aos poucos, a editora achou melhor dar um tempo nas histórias originais e, assim, em 1970, as tramas dos X-Men passaram a ser reimpressões

Giant-Size X-Men


Giant Size X-Men #1 e a volta por cima


Tudo mudou em 1975 com a publicação de Giant Size X-Men #1.  O roteirista Len Wein – criador do Wolverine – e o artista Dave Cockrum se uniram para dar uma nova vida aos mutantes.

A dupla trouxe novos personagens para o grupo liderado pelo Professor Xavier. Foram quatro novatos: Colossus, Noturno, Tempestade e Thunderbird. Além deles, os dois também resgataram personagens criados para outras publicações, como o próprio Wolverine

Nas prateleiras, Giant Size X-Men #1 chamava atenção logo pelo seu tamanho: maior do que os quadrinhos convencionais e com 68 páginas. Daí seu nome giant size, ou seja, tamanho gigante. 

Giant-Size X-Men

Quem é fã das histórias atuais dos X-Men, deve muito a Giant Size X-Men. Isso porque, além de trazer ao público a primeira história inédita do grupo em cinco anos, a edição também foi a responsável por trazer esses novos nomes, que injetaram uma boa dose de ação na trama. 

A chegada dos novatos, também, trouxe mais dimensão e profundidade à publicação, focando não apenas nos fatos heróicos de seus protagonistas, mas também nas relações interpessoais entre eles. 

Com essa publicação, todo o universo dos X-Men ganhou novos fãs e, assim, a franquia voltou ao seu status de antes, sendo, ainda hoje, considerado um dos grupos mais populares de super-heróis da Marvel.

Para ver os #TBTs da Marvel já publicados e mais novidades do Universo Marvel, visite sempre o Marvel Insider!

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