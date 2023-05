TBT da Marvel: Incredible Hulk #1 e como Bruce Banner se transformou no Hulk

Descubra como o gigante esmeralda surgiu – nas mentes de Stan Lee e Jack Kirby – e no Universo Marvel. E saiba porque o personagem surgiu primeiro na cor cinza!



A dupla Stan Lee e Jack Kirby, roteirista e desenhista, respectivamente, é um dos pilares do Universo Marvel. Dessa parceria, nasceram muitos dos memoráveis personagens da marca – incluindo Bruce Banner e seu Incrível Hulk.

No #TBT da Marvel dessa semana, relembre as origens do personagem em seu primeiro, porém histórico, quadrinho:







Como surgiu a ideia de criar o Incrível Hulk?



Na década de 1960, o sucesso do Quarteto Fantástico deixou os fãs das histórias em quadrinhos querendo mais. Pressionado pelos leitores, Stan Lee viu que seria necessário criar outro personagem igualmente cativante para agradar ao público.

Lee tinha em mente que o Coisa, do Quarteto Fantástico, era um dos favoritos dos fãs, justamente por ter algo de algo de “imperfeito” nele, algo que fazia o público se identificar. Assim, o escritor decidiu criar outro ser com o mesmo estilo grande e monstruoso.

Fã de literatura de terror, Lee também se inspirou em outros dois livros clássicos para esta criação: um era o “Frankenstein”, de Mary Shelley, não por ser um vilão propriamente dito, mas por ser quase uma vítima das circunstâncias em que foi criado, sempre tentando encontrar seu lugar.

O outro, era “O Médico e o Monstro”, de Robert Louis Stevenson, e sua capacidade de trazer em si duas personalidades distintas. Para Lee, poder alternar entre as identidades humana e monstro era importante na construção desse personagem.

Com isso em mente, ele nomeou a criatura de “o Hulk”, e levou sua ideia para Jack Kirby, artista já consagrado em desenhar seres monstruosos para as páginas das revistas em quadrinhos.

Kirby sabia que Hulk não seria “só mais um monstro”, ele tinha que causar empatia nos leitores. Assim, usou seu talento para desenhar uma criatura intimidadora, poderosa, mas que deixava claro que era vítima dos próprios impulsos.

Assim surgiu Incredible Hulk #1, com roteiro de Stan Lee, arte e capa de Jack Kirby – capa essa considerada, ainda hoje, uma das melhores feitas por Kirby para a Marvel.

Incredible Hulk #1: a história de Bruce Banner



Incredible Hulk #1 foi publicada em 1962 com um propósito claro: contar a história de origem do Hulk. O público foi apresentado a um adolescente chamado Rick Jones e a um cientista, o Dr. Bruce Banner.

Especializado em Física Nuclear, Banner preparava o teste uma bomba de raios Gamma no deserto – projeto cujos detalhes somente ele sabia. Prestes a iniciar o teste, o cientista vê o jovem Rick Jones entrar na área de detonação.

Banner corre para salvar o garoto, chegando bem a tempo de empurrá-lo para fora da zona de alcance do artefato. Ele próprio, no entanto, não conseguiu escapar antes de ser bombardeado pelos raios Gamma.

Naquela mesma noite, Rick testemunhou, horrorizado, o antes tranquilo Bruce Banner se transformar em algo pesado, imenso e forte: nascia o Incrível Hulk.

Como o Hulk se tornou o gigante esmeralda



A pergunta pode parecer redundante uma vez que se acaba de contar como Bruce Banner se transformou em Hulk. Contudo, em Incredible Hulk #1, o personagem inicialmente não era verde!

Lee queria que Hulk tivesse uma cor de pele diferente, própria, para diferenciá-lo dos demais humanos e criaturas. E a cor escolhida foi o cinza, que também traria um pouco mais de dramaticidade ao personagem.

Quando a primeira impressão da HQ chegou às mãos do editor da Marvel, porém, o resultado não foi bem o que ele esperava.

O cinza não funcionou como ele havia previsto. Lee abandonou essa ideia já na edição seguinte, adotando o verde, uma cor fácil de imprimir, que chama a atenção e raramente é vista em outros personagens.

A série inicial de Incredible Hulk teve apenas seis edições, mas elas foram o suficiente para conquistar fãs. Tanto que o personagem retornou como um dos membros fundadores dos Vingadores e também ganhou mais histórias solo nas edições de Tales to Astonish.

Isso sem contar em participações em outras publicações, como Journey Into Mistery #112, de 1965, que coloca à prova quem é o mais forte: Hulk ou Thor.

Rapidamente, o Incrível Hulk se tornou um dos super-heróis mais amados da Marvel, fazendo grande sucesso não somente nos quadrinhos, mas também na televisão, cinema e streaming.

Outro ponto importante sobre o Hulk é ele mostrar que mesmo super-heróis podem sair do controle, causando mais danos do que ajudando. Ainda que este super-herói seja um dos homens mais inteligentes do mundo, assim como Bruce Banner.

Acompanhe todas as quintas-feiras o #TBT da Marvel, relembrando importantes momentos e quadrinhos da marca. Para todas as novidades do Universo Marvel, visite sempre o Marvel Insider!