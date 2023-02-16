TBT da Marvel: New Avengers Illuminati #1 e a origem dos Illuminati

A série de quadrinhos da Marvel Comics marcou história ao mostrar super-heróis tomando decisões difíceis e polêmicas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!
O Universo Marvel sempre distinguiu “mocinhos” de “bandidos”, certo? Na verdade não. Com o tempo, a divisão entre super-heróis e vilões ficou cada vez mais borrada. E isso ficou bem claro na série especial New Avengers Illuminati, tema do #TBT da Marvel dessa semana.
Assim como o público leitor da Marvel amadureceu, as histórias em quadrinhos da marca também passaram a revelar novas nuances, com tramas mais dramáticas.
Exemplo disso foi quando Frank Miller trouxe Elektra Natchios em Daredevil (1964) #168, dando um tom mais adulto às histórias do Demolidor. Ou, ainda, quando a marca mostrou um lado mais sombrio dos super-heróis em The Punisher #1.
Nas cinco edições de New Avengers Illuminati, o roteirista Brian Bendis subverteu a noção de “cara bom” e “cara mau”, criando uma história que influenciou não apenas outros quadrinhos da Marvel, mas também o Universo Cinematográfico Marvel (UCM).
Quem são os Illuminati
Em New Avengers (2004) #7, o público viu pela primeira vez uma espécie de sociedade secreta que, à seu modo, manipulava os acontecimentos do universo.
E, para surpresa de muitos, não se tratava de um grupo de vilões, mas, sim, de seis fortes representantes de distintos grupos de super-heróis.
São eles o Doutor Estranho (Feiticeiro Supremo), o Raio Negro (Rei dos Inumanos), professor Charles Xavier (fundador dos X-Men), Reed Richards (fundador do Quarteto Fantástico), Namor (Rei de Atlântida) e o Homem de Ferro (Tony Stark, membro fundador dos Vingadores).
A equipe se reuniu com a melhor das intenções: proteger a Terra dos perigos locais e dos que poderiam vir do espaço ou outros universos. Porém, a arrogância de cada um e decisões polêmicas, fizeram com que o grupo se revelasse tão perigoso quanto aqueles que pretendiam deter.
A origem dos Illuminati
O roteirista Brian Bendis e o artista Brian Reed voltaram até a guerra entre as raças alienígenas Kree e Skrull contada nas edições #98-97 de Avengers para revelar a origem dos Illuminati.
Com o planeta Terra no meio do fogo cruzado entre as civilizações intergalácticas, os seis Illuminati invadem o reino Skrull para ameaçar seu já derrotado Imperador.
O grupo entra em confronto com o líder Skrull, e terminam capturados e usados em experimentos. Eventualmente, os seis conseguem escapar, porém, o estrago foi feito: a Terra entra definitivamente no radar dos Skrull.
Eles não descansarão enquanto não dominarem o planeta. E agora, têm o conhecimento em detalhes dos super-poderes de seis dos mais fortes defensores terráqueos. Com isso, os Krull podem facilmente duplicar tais poderes.
Após esse episódio, o público descobriu que seus super-heróis talvez nem sempre sejam tão heróicos assim. Além de suas decisões precipitadas, eles são capazes de mentir, e até mesmo matar, sob alegação de estarem cumprindo seu dever.
Os Illuminati no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)
Em 2022, o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura atraiu uma multidão aos cinemas em todo o mundo.
Além de apresentar personagens como America Chavez (vivida por Xochitl Gomez) e aprofundar o conceito de Multiverso, a produção também deu ao público um vislumbre do que seriam os Illuminati no UCM.
Eles aparecem em uma das realidades em que o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) visita, e se apresenta como um grupo que tem a missão de tomar decisões que ninguém mais poderia.
Nessa realidade, foram eles, inclusive, os responsáveis por acabar com Thanos. Nessa versão da Terra, a equipe é formada por Charles Xavier (Patrick Stewart), Reed Richards (John Krasinski), Raio Negro (Anson Mount), Capitã Carter (Hayley Atwell) e Capitã Marvel (Lashana Lynch).
O próprio Doutor Estranho também fazia parte, no entanto, foi corrompido pelo poder do Darkhold, um maligno livro de magia. Com isso, ele foi morto pelos Illuminati e substituído por Mordo (Chiwetel Ejiofor).
O desfecho do grupo no filme, porém, é bastante trágico: eles são eliminados, um a um, pela Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen). O filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está disponível no Disney+.
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