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#TBT da Marvel: o primeiro embate entre o Surfista Prateado e Mefisto

22 de dezembro de 2022
22 de dezembro de 2022

Relembre esta semana as origens e o confronto entre dois icônicos personagens dos quadrinhos da Marvel.


Para além de Thanos, Kang ou Abominação, o universo Marvel tem vários outros super-vilões bastante interessantes de se conhecer. E Mefisto é, sem dúvidas, um dos mais poderosos entre eles. Por sorte, também há super-heróis tão poderosos quanto, como o Surfista Prateado.

Esta semana, relembre no #TBT da Marvel esses dois personagens adorados pelos fãs e saiba mais sobre como foi o primeiro confronto deles.


Quem é o Surfista Prateado


Surfista Prateado


Norrin Radd nasceu no planeta Zenn-La. Quando este foi invadido por Galactus, Radd se ofereceu como ajudante em troca de que Zenn-La fosse poupada.

Galactus, então, o transformou em uma super-criatura de pele cor de prata que ficou conhecido como Surfista Prateado devido à prancha voadora em que viajava pelo universo ao lado do invasor. 


Quem é Mefisto


Mefisto


Um verdadeiro Monarca do Mal, as origens de Mefisto são envoltas em mistério. Senhor dos Reinos Fragmentados, ele é um dos diversos demônios que governam seus próprios Reinos de Fogo

Mefisto tem vários nomes em todo o universo Marvel e a extensão real de seus poderes é algo incompreensível para os mortais. 


Como foi o primeiro confronto entre Surfista Prateado e Mefisto?


The Silver Surfer #3


Os dois personagens se encontraram pela primeira vez em Surfista Prateado #3. Lançada em dezembro de 1968, a história em quadrinhos tem roteiro de Stan Lee e desenhos de John Buscema e Gene Colan.

Na trama, o Surfista via comportamentos violentos da humanidade e buscava puni-los por tais atos. Mefisto, vendo que o oponente poderia estragar seus planos a longo prazo de colher todas as almas do planeta, intervém em meio ao ataque. 

Mefisto, então, tenta fazer do Surfista seu aliado, que se recusa a unir forças com o demônio. Contudo, escapar do Reino de Mefisto não será tão fácil para o Surfista Prateado. 

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