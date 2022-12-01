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#TBT da Marvel: a primeira aparição do Wolverine nos quadrinhos

1 de dezembro de 2022
1 de dezembro de 2022

Relembre a primeira vez que o famoso mutante com garras afiadas apareceu em uma HQ da Marvel.


Recentemente, os fãs da Marvel Studios ficaram animados com o anúncio de que o ator australiano Hugh Jackman retornaria ao papel de Wolverine ao lado de Ryan Reynolds em Deadpool 3.

O mutante canadense com capacidade regenerativa e garras de adamantium é um dos mais populares dos quadrinhos da Marvel, mesmo antes de fazer parte da franquia X-Men.

Wolverine e Hulk


Quando foi a primeira aparição de Wolverine nos quadrinhos

Em 1974, Len Wein roteirizou a HQ “O Incrível Hulk” #180 e, na trama, apresentou um novo personagem aos fãs: Logan, também conhecido como Wolverine.

Wolverine foi criado por Len Wein em parceria com Roy Thomas e o lendário John Romita Sr – que na época, atuava como diretor artístico da Marvel e projetou o personagem. Quem o desenhou pela primeira vez para a HQ foi Herb Trimpe.

Ao contrário do que alguns pensam, “Wolverine” não deriva de lobo (wolf, em inglês). A escolha do nome foi feita por Thomas, que se inspirou em um animal diferente que conheceu em sua infância: o carcaju, um mamífero que vive em regiões frias do Hemisfério Norte, como o Canadá.

O carcaju apareceu na parte final da revista, com seu tradicional traje amarelo. E, provavelmente, Wein não fazia ideia de que surgia ali, um dos super-heróis mais adorados pelo público. 

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