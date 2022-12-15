Cancel
Novidades Marvel Insider

#TBT da Marvel: Quem são as Dora Milaje, guerreiras de Wakanda

15 de dezembro de 2022
15 de dezembro de 2022

Das origens aos armamentos usados por essas guerreiras, conheça tudo sobre as incríveis mulheres wakandanas.


Comprovando sua relevância cultural e cinematográfica, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre conquistou duas indicações ao Globo de Ouro® 2023. Na produção, além do novo Pantera Negra, as Dora Milaje também se destacam em meio ao confronto com Talokan.

Conheça, então, no #TBT da Marvel desta semana, as origens e quem são essas corajosas guerreiras de Wakanda


O que são as Dora Milaje


Dora Milaje


Desde que o grande líder Bashenga reuniu as 18 tribos em torno do meteorito vibranium e criou Wakanda, cada um desses clãs envia uma rainha em potencial para o Pantera Negra.

Contudo, essa reunião não se trata de um matrimônio. Essas mulheres são treinadas para formar o Serviço Secreto e a Guarda Pessoal do Pantera, formando, assim, as Dora Milaje


O que significa Dora Milaje


A expressão “Dora Milaje” significa “As Adoradasna língua de Wakanda, e se pronuncia DOR-ah muh-LAH-jay”.


A primeira aparição das Dora Milaje nos quadrinhos


Okoye


As Dora Milaje apareceram pela primeira vez em “Black Panther Vol. 3” #1, de 1998. Elas foram criadas pelo roteirista Christopher Priest em parceria com o ilustrador Mark Teixeira.

Diferente da versão atual, mais conhecida e retratada nos filmes da Marvel Studios, inicialmente as Guerreiras tinham cabelo liso e comprido. Nakia era a apaixonada assistente de T’Challa enquanto Okoye era sua motorista


Os armamentos das Dora Milaje


Dora Milaje


Nas histórias mais recentes e nos filmes, as guerreiras de Wakanda possuem cabeças raspadas e pinturas em seu rosto. Elas utilizam lanças e armas tradicionais feitas em vibranium.

Quando saem de Wakanda, utilizam versões tecnológicas de seus armamentos cotidianos. Algumas utilizam, ainda, armaduras em vibranium

Isso sem mencionar as Contas Kimoyo, pequenas contas tecnológicas feitas em vibranium usadas como miçangas em pulseiras ou brincos. Elas permitem que seus usuários se comuniquem e as utilizem como defesa

As Dora Milaje enfrentam qualquer grupo ou inimigo que se oponha a seu Rei e a Wakanda. Isso inclui Erik Killmonger (Michael B. Jordan), primo de T’Challa (Chadwick Boseman), e Namor (Tenoch Huerta), Rei da nação submarina Talokan.

Assista já a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre nos cinemas. E não esqueça que o Disney+ é a casa da Marvel no streaming. Lá, você encontra todos os filmes e séries da Marvel Studios.

Para todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set