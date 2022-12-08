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#TBT da Marvel: Conheça mais sobre Shuri, a irmã do Pantera Negra

8 de dezembro de 2022
8 de dezembro de 2022

Saiba mais sobre a personagem da Marvel que é genial e geniosa quase na mesma medida.


Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre segue emocionando o público com sua história de luta e resistência. E, dos vários personagens de Pantera Negra (2018) que retornam à produção da Marvel Studios, um dos que mais se destacam é, sem dúvidas, Shuri.

Vivida pela atriz Letitia Wright, a personagem tem grande importância nas telonas e nos quadrinhos também. A seguir, relembre algumas caraterísticas de Shuri no #TBT Marvel dessa semana:


Quem é Shuri?


Shuri


Shuri é filha da Rainha Ramonda (Angela Basset) e do Rei T’Chaka (John Kani). Ou seja, ela é Princesa de Wakanda e irmã de T’Challa (vivido pelo saudoso Chadwick Boseman).


Quando foi a primeira aparição de Shuri nos quadrinhos?


Black Panther #2


Shuri apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em março de 2005, na parte #2 de “Pantera Negra vol. 4”. Criada por Reggie Hudlin e John Romita Jr., ela já demonstrava desde o princípio interesse em assumir o manto do Pantera Negra

Já nos cinemas, Shuri apareceu pela primeira vez em 2018, no longa Pantera Negra. Em seguida, reprisou seu papel nos filmes Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).


Quais são os poderes de Shuri?


Shuri


A princesa wakandana não tem nenhum tipo de poder super-humano. No entanto, sua inteligência e talento científico são incomparáveis. 

É através de sua genialidade que ela desenvolve equipamentos utilizando tecnologia de ponta associada ao vibranium. Assim, ela consegue criar armamentos de defesa, manoplas e fazer constantes melhorias no traje do Pantera Negra.

No entanto, ela também é treinada em artes marciais, além de ser dotada de grande rapidez, destreza e autoconfiança


Como Shuri se tornou Pantera Negra?


Pantera Negra Shuri


Desde sua primeira aparição nos quadrinhos Shuri almeja o título de Pantera Negra. No entanto, apenas em 2008, com o lançamento da série “Black Panther” da era “Dark Reign” é que ela pôde provar seu valor e superar sua arrogância e ego para, enfim, vestir o sonhado manto.

Já em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, ela assume o título após a morte de seu irmão, T’Challa. 

Não deixe de assistir a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre nos cinemas. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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