Temporada 2 do Loki e a estreia de Echo no Disney+ têm datas divulgadas

Descubra quando o Deus da Mentira retorna ao streaming. A estreia de Echo, nova série da Marvel Studios, também foi confirmada.





Kevin Feige, produtor e presidente da Marvel Studios e Chief Creative Officer, fez a alegria dos fãs de Loki, o Deus da Mentira, ao anunciar a data de estreia da nova temporada da série que leva o nome do super-herói.

Interpretado pelo britânico Tom Hiddleston, Loki é irmão de Thor (Chris Hemsworth), o Deus do Trovão. Após o sucesso no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), o personagem ganhou sua própria série no Disney+ em 2021.

Quando a temporada 2 de Loki estreia no Disney+



A nova temporada de Loki, da Marvel Studios, chega ao streaming no dia 6 de outubro de 2023. Além de Hiddleston, retornam os atores Owen Wilson como Agente Mobius e Sophia Di Martino como Sylvie.

Uma das novidades do elenco da nova temporada é a presença de Ke Huy Quan. Ganhador do Oscar® em 2023, o ator – que está em A Jornada de Jin Wang, também do Disney+. Ele ainda não teve seu personagem revelado.

Como o próprio Tom Hiddleston contou na D23 Expo realizada em 2022, os novos episódios começam imediatamente após os eventos ocorridos no final da temporada anterior.

"Loki está de volta à TVA, teve um confronto muito difícil com Sylvie, e Mobius e Hunter B-15 não sabem quem ele é", declarou o ator na ocasião.

O que esperar da estreia de Echo no Disney+



Outro anúncio de Feige foi a data de estreia da aguardada série Echo no Disney+. Todos os episódios da produção que contam a história de origem de Maya Lopez chegam ao streaming no dia 29 de novembro.

A atriz Alaqua Cox retorna ao papel de Maya – que apareceu pela primeira vez na série Gavião Arqueiro. A produção acompanha a personagem na cidade em que nasceu, onde ela é alcançada pelas consequências de seu comportamento implacável em Nova York.

Na trama, ela deve enfrentar seu passado, se reconectar com suas raízes nativas americanas e abraçar o significado de família e comunidade se quiser seguir em frente.

Os atores Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs e Cody Lightning completam o elenco, juntamente com Graham Greene e Zahn McClarnon.

Enquanto as novas produções da Marvel Studios não estreiam no Disney+, lembre que o serviço de assinatura é a casa da Marvel no streaming.

Lá, é possível ver e rever todos os filmes, séries, animações e especiais do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). E para saber todas as novidades do UCM, visite sempre o Marvel Insider!