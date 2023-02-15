Temporada 3 de The Mandalorian: 4 informações para relembrar antes da estreia

Relembre alguns momentos-chave antes da estreia dos novos episódios da série do universo Star Wars disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!
Din Djarin e Grogu estão chegando! No próximo dia 1º de março, a temporada 3 de The Mandalorian estreia no Disney+.
A série do universo Star Wars protagonizada por Pedro Pascal se transformou rapidamente em um sucesso em 2019, ano do seu lançamento. Agora os fãs estão ansiosos para ver como a trama continua.
Antes da chegada dos novos capítulos, relembre quatro fatos importantes da produção.
1. Sobre o que é The Mandalorian
Depois das histórias de Jango e Boba Fett, outro guerreiro surge no universo de Star Wars. The Mandalorian se passa depois da queda do Império e antes do surgimento da Primeira Ordem.
A série acompanha Din Djarin (Pedro Pascal), um mandaloriano solitário que atravessa a galáxia sem lei com o pequeno Grogu.
2. Como é a relação entre Din Djarin e Grogu
O personagem de Pedro Pascal é um caçador de recompensas mandaloriano que, no começo da série, é contratado para caçar Grogu, uma pequena criatura que pertence à mesma espécie que o Mestre Yoda.
No entanto, quando conhece Grogu, Din Djarin muda de opinião e decide protegê-lo. À medida que os episódios passam, a relação entre eles evolui e acabam se tornando muito próximos um do outro.
3. O Livro de Boba Fett revela o reencontro entre Din e Grogu
O final da temporada 2 de The Mandalorian deixou os fãs de boca aberta com a aparição de Luke Skywalker. O jedi leva consigo Grogu para ensiná-lo a dominar seus poderes. Assim, Din continua suas aventuras sozinho.
Nesse momento, os seguidores da série acreditaram que, para saber como tudo continuaria, teriam que esperar a terceira temporada. No entanto, não foi bem assim.
Na primeira temporada de O Livro de Boba Fett, Din Djarin se une a essa história e, no episódio 7 dessa série, acontece o tão esperado reencontro com Grogu.
4.Din e Grogu irão a Mandalore na temporada 3 de The Mandalorian
O trailer da temporada 3 da série revela que os protagonistas da história viajarão a Mandalore, o planeta de Din Djarin.
O objetivo, segundo o mandaloriano, é que o “perdoem por suas transgressões”. Dessa maneira, o público verá o que vai acontecer quando ele visite o seu lugar de origem.
Assista a The Mandalorian no Disney+
As primeiras duas temporadas da série estão no serviço de streaming e a temporada 3 chega no dia 1º de março. Além disso, O Livro de Boba Fett também está disponível no Disney+. Não perca!