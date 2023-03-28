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The Mandalorian: produtores Jon Favreau e Dave Filoni contam como foi fazer a terceira temporada

28 de março de 2023
28 de março de 2023

Os produtores explicaram que cada detalhe da história de The Mandalorian é discutido minuciosamente. Saiba mais detalhes!


Protagonizada por Pedro Pascal, The Mandalorian está em sua terceira temporada e tem episódios novos toda quarta-feira no Disney+

Os produtores e roteiristas Jon Favreau (que também é o criador da série) e Dave Filoni contaram um pouco sobre como é o trabalho por trás das câmeras para dar a vida a histórias e personagens marcantes como Din Djarin (interpretado por Pascal) e o carismático Grogu.

Em entrevista ao site oficial de Star Wars, os dois cineastas disseram se considerar “sortudos” por terem a oportunidade de trabalhar em um projeto como esse. Ao mesmo tempo, sentem que a responsabilidade é grande.

“Temos uma responsabilidade com Star Wars, com George [Lucas], com Kathy [Kathleen Kennedy, presidente da LucasFilm], com as pessoas que me contrataram e com a audiência. Eles [a audiência] estão ligados a esses personagens. Há jovens que cresceram com os personagens e com o que eles representam”, afirmou Jon Favreau ao site oficial.

The Mandalorian


Como é feita a história de The Mandalorian

Cada decisão da história é discutida nos mínimos detalhes pela equipe - afinal, eles estão lidando com um universo complexo e com múltiplos personagens.

“É um monte de quadros brancos meticulosos para discutir as linhas de tempo e as histórias que têm a ver com o que estamos fazendo. Para nós, é extremamente importante entender o que está acontecendo na galáxia e com os personagens”, disse Dave Filoni.

Jon Favreau complementa a fala dizendo que eles sempre tentam surpreender o público, citando o caso de quando a presença do Grogu na série foi mantida em segredo até o dia da estreia. E o personagem acabou se tornando um dos mais adorados pelos fãs

"Gostamos de surpreender, de ter algo revelado em cada episódio. Gosto quando todos tentam ver ao mesmo tempo e depois falam sobre a série, reagem a ela, discutem sobre ela, tentando adivinhar o que vai acontecer. Queremos ter a certeza de que a cada semana sai uma nova revelação”, explicou Favreau ao site de Star Wars.

Onde ver a terceira temporada de The Mandalorian

A terceira temporada de The Mandalorian possui oito episódios que estreiam às quartas-feiras no Disney+.

Confira agora mesmo os primeiros quatro episódios já disponíveis no serviço de streaming e descubra mais sobre o universo Star Wars!

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