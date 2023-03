The Mandalorian: Tudo o que você precisa saber antes do início da terceira temporada

O Disney+ está se preparando para receber os novos episódios da nova temporada The Mandalorian muito em breve. Relembre alguns pontos-chave e se prepare para novas aventuras!



Poucos dias separam os fãs do universo Star Wars da terceira temporada de The Mandalorian ao Disney+ no dia 1 de março. Enquanto esperamos o retorno do Mandaloriano, de Grogu e outros personagens icônicos da série, vale a pena recordar um pouco do que foi visto até agora.





Muitos não usam mais seu nome verdadeiro porque “Mandoloriano” combina melhor com ele. Din Djarin (vivido pelo ator chileno Pedro Pascal) é um guerreiro do planeta Mandalore e um excelente caçador de recompensas.

Os fãs o conheceram em meio a uma trama misteriosa e as pouquíssimas palavras ditas por ele, mas com o passar dos episódios das duas primeiras temporadas, descobriram um personagem com grandes ideais e lealdade inigualável.



A origem de Din Djarin e as várias disputas políticas e bélicas sobre Mandalore serão um tema central na terceira temporada, já que facções diferentes tentam colocar suas mãos no Sabre Negro.





Todos os tipos de aliados em The Mandalorian



Din Djarin deixou seus preconceitos de lado e uniu forças com vários personagens ao longo de The Mandalorian. Além de estar sempre à disposição de Greef Karga (Carl Weathers), ele também viu o poder da Força com seus próprios olhos após compartilhar aventuras com Ahsoka Tano (Rosario Dawson) e com o próprio Luke Skywalker (Mark Hamill).

O Mandaloriano também ajudou Boba Fett (Temuera Morrison) junto com Fennec Shand (Ming-na Wen) e Krrsantan (Carey Jones). Aliás, vale a pena conferir O Livro de Boba Fett para acompanhar a história e ver a conexão existente entre a série e The Mandalorian.







Um vínculo inquebrável em The Mandalorian



Embora não se saiba ainda o que está reservado para Din Djarin na terceira temporada de The Mandalorian, queremos ver muito mais de seu relacionamento com Grogu – um ser adorável e sensível à Força que mostrou a Din um mundo que vale a pena proteger.

Nem mesmo o próprio Din Djarin entende completamente o relacionamento que eles construíram, mas ambos sabem que é um vínculo quase impossível de quebrar.







O homem do momento: Pedro Pascal



Embora todos os pontos acima contribuam para o sucesso da primeira série live-action de Star Wars, está claro que o trabalho de Pedro Pascal torna a produção ainda melhor.



O renomado ator chileno participou de grandes filmes e séries e continua deslumbrando diferentes públicos com suas atuações, sejam cenas cheias de tensão ou em diálogos emocionantes, como em The Mandalorian.





