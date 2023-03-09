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The Mandolarian: qual é a altura de Grogu?

9 de março de 2023
9 de março de 2023

Saiba mais sobre o carismático personagem da série do universo Star Wars do Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Sem dúvida, um dos personagens que mais chamam a atenção em The Mandalorian é o pequeno e carismático Grogu.

Quando a série do Disney+ ambientada no universo Star Wars estreou em 2019, o pequeno ser foi um sucesso imediato!

Chamado informalmente pela audiência de “Baby Yoda” (por ser da mesma espécie do famoso Jedi e porque, inicialmente, muitas pessoas não conheciam o seu nome), Grogu ganhou o coração do público.

O fiel companheiro de Din Djarin (Pedro Pascal) tem, pelo menos, 50 anos. Para sua espécie, no entanto, é considerado uma criança – pois sua espécie cresce de forma diferente dos humanos.

Saiba mais detalhes, a seguir:

The Mandalorian


Qual é a altura do Grogu?

Grogu tem apenas 34 centímetros de altura. Ou seja, ele é realmente muito pequeno!

Com poderes cada vez maiores, Grogu foi estudante no Templo Jedi de Coruscant, sobreviveu à Ordem 66 e ficou escondido por um tempo.

Durante a consolidação da Nova República, o caçador de recompensas mandaloriano Din Djarin encontrou Grogu preso em um complexo do planeta Arvala-7 e o resgatou.

Na 3ª temporada de The Mandalorian, a dupla embarca em uma grande aventura até o planeta Mandalore.

Assista à terceira temporada de The Mandalorian no Disney+

A nova temporada terá oito episódios e os dois primeiros já estão disponíveis no Disney+. Não deixe de ver e acompanhe todos os detalhes da história de Djin Djarin e Grogu!

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