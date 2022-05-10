The Quest – A Missão: saiba tudo sobre a nova série original do Disney+

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The Quest – A Missão: saiba tudo sobre a nova série

10 de maio de 2022
10 de maio de 2022

Descubra tudo sobre a nova série imersiva que mistura realidade, fantasia e aventura.


Trazendo uma novidade original: The Quest – A Missão. A produção é uma série de competição imersiva e totalmente inovadora que leva oito adolescentes para o mundo fantástico e fictício de Everealm, um lugar onde eles precisam salvar um reino cumprindo uma antiga profecia. (*)

The Quest – A Missão conta com a produção de equipes premiadas com Oscar® e Emmy® por seus trabalhos em filmes e séries.

The Quest


The Quest – A Missão: mistura de realidade e fantasia

A ideia da série é unir reality show com ficção de fantasia. Os oito jovens são colocados dentro de um universo de clima medieval, na fictícia Everealm, em uma competição imersiva para instaurar o equilíbrio no local. Para isso, eles precisam cumprir vários desafios, com surpresas a cada canto dessa terra desconhecida.

Na história fantástica, Everealm era uma linda terra mágica que agora está ameaçada pela poderosa e maligna Feiticeira. A última esperança é convocar oito estranhos de um mundo distante, a quem eles chamam de Paladinos, para tentar cumprir uma antiga profecia e expulsar a Feiticeira para restabelecer o equilíbrio.


The Quest – A Missão: formato inovador

Em entrevista oficial, os produtores executivos contaram um pouco mais sobre as novidades que a série traz: “Estamos fazendo algo mágico que ninguém nunca fez antes neste nível. Trouxemos pessoas reais para um mundo completamente fantástico, concebido e construído por artistas incríveis em todas as áreas”, disseram Jane Fleming e Mark Ordesky, produtores executivos da Court Five.

“É uma jornada imersiva com heróis da vida real encarnados por esses oito adolescentes normais que se transformam diante de nossos olhos. É uma maneira muito nova e interessante de contar uma história”, afirmou a dupla.

Não percam os oito episódios dessa diferente aventura.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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