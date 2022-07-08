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Thor - Amor e Trovão: quais personagens aparecem nas cenas pós-créditos

8 de julho de 2022
8 de julho de 2022

A nova saga do Deus do Trovão já está disponível nos cinemas com uma desafiadora aventura galáctica. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Ainda não tem seus ingressos para o cinema neste fim de semana? É bom se apressar, porque Thor: Amor e Trovão espera por você nos cinemas para curtir o retorno do Deus do Trovão nas mãos de personagens icônicos da Marvel Studios.

Dirigido por Taika Waititi e com seu humor característico, o longa traz Thor Odinson (Chris Hemsworth) de volta em uma nova e desafiadora aventura em que ele deve enfrentar um terrível vilão: Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale).

Aqueles fãs que que já conhecem a história do filho de Odin, com certeza já sabem desse fato: Thor: Amor e Trovão tem duas cenas pós-créditos, nas quais aparece um personagem épico. Quem é ele?

Alerta de spoilers a seguir!

Thor – Amor e Trovão


Quem são os personagens das cenas pós-créditos de Thor – Amor e Trovão

Na primeira cena pós-crédito, vemos o deus Zeus (Russell Crowe) e o personagem de quem todos falam: Hércules (Brett Goldstein).

Já na segunda e última cena pós-créditos, aparece Jane Foster (Natalie Portman) e outro personagem icônico que faz uma participação especial – o guardião Heimdall (Idris Elba).

Thor


Reviva as aventuras de Thor no Disney+

Antes de conferir Thor: Amor e Trovão nos cinemas, que tal aproveitar para ver ou reviver os demais filmes protagonizados pelo Deus do Trovão no Disney+? Títulos como Thor (2011), Thor: Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2017) estão disponíveis no serviço de streaming.

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