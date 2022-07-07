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Thor: quem é Jane Foster e em qual filme ela apareceu pela última vez

7 de julho de 2022
7 de julho de 2022

Descubra — ou relembre — quem é a jovem que faz o coração do filho de Odin bater mais forte que um trovão. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Basta observar os cartazes e o trailer oficial de Thor: Amor e Trovão para notar que um querido personagem está de volta. Jane Foster (vivida por Natalie Portman) retorna à nova produção da Marvel Studios que estreia dia 7 de julho nos cinemas.

E não é qualquer retorno: ela surgirá como a Poderosa Thor. Entretanto, você sabe exatamente quem é Jane Foster?


Thor: Amor e Trovão | Marvel Studios | Trailer Oficial Dublado | Versão Closed Caption


Quem é Jane Foster nos filmes do Thor?

Uma vez que o quarto filme protagonizado pelo filho de Odin está prestes a estrear, é hora de relembrar — ou descobrir — quem é o interesse amoroso de Thor (Chris Hemsworth).

Jane Foster é uma cientista que trabalha com o Dr. Erik Selvig (Stellan Skarsgård) e a estagiária Darcy Lewis (Kat Dennings) em um laboratório de pesquisas astrofísicas. Os personagens aparecem em tela pela primeira vez em Thor (2011).

É durante uma das investigações deles que Foster conhece o Deus do Trovão — e ele também se interessa pela cientista. Porém, ao voltar para Asgard, Thor perde o contato com Jane e passa cerca de dois anos sem mandar notícias para ela.

Jane Foster e Thor


Qual é a última aparição de Jane Foster no MCU?

Jane Foster retorna em Thor: O Mundo Sombrio (2013), ainda bem chateada com o sumiço do super-herói. O filho de Odin, porém, retorna à Terra após o guardião Heimdall (Idris Elba) olhar para o planeta e não conseguir vê-la.

A pesquisadora estava em uma dimensão paralela, onde entra em contato com o Éter, uma substância poderosa que faz parte da Joia da Realidade. Essa interação não só coloca a vida de Jane em perigo como traz de volta antigos inimigos de Asgard: os elfos negros.

A fim de salvar a cientista, Thor a leva para seu Reino. Após uma série de eventos, não apenas Jane é salva como os elfos negros são derrotados. Porém, mais uma vez o timming entre ela e o irmão de Loki não é o correto – e eles não terminam juntos.

Apesar de Jane Foster ser vista novamente em Vingadores: Ultimato, podemos dizer que esta é sua última aparição no MCU — até então. Em Ultimato, ela aparece brevemente quando Thor viaja no tempo e volta para o período mostrado em Thor: O Mundo Sombrio, em que ela esteve em Asgard.

Então, não perca mais um reencontro entre Jane e Thor em Thor: Amor e Trovão. O filme é dirigido por Taika Waititi e estreia no dia 7 de julho nos principais cinemas de todo o Brasil

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