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Tico e Teco: Defensores da Lei: trailer, data de lançamento e elenco do novo filme da Disney

17 de maio de 2022
17 de maio de 2022

Saiba mais sobre este reencontro dos esquilos aventureiros, que em breve vai emocionar crianças e adultos.


Tico e Teco, os personagens que marcaram a infância de muita gente, em breve estarão de volta a novas e emocionantes aventuras. A Disney acaba de lançar o trailer de Tico e Teco: Defensores da Lei, sua mais nova produção.

Misturando comédia e ação, o longa traz um formato híbrido, que une live-action e animação em computação gráfica (CG), e acompanha o reencontro do público com os dois amados esquilos.

Sinopse e trailer de Tico e Teco: Defensores da Lei

Na produção, os amigos estão vivendo em Los Angeles, entre humanos e animações. Mas, agora, suas vidas são bem diferentes: décadas após sua série de sucesso ser cancelada, Tico se rendeu a uma vida doméstica suburbana como vendedor de seguros.

Enquanto isso, Teco, desesperado para viver novamente seus dias de glória, passou por uma harmonização facial em CGI e agora trabalha no circuito de convenções nostálgicas.

Porém, após o misterioso sumiço de um ex-colega de elenco, os dois devem retomar a amizade e assumir mais uma vez a postura de Defensores da Lei para salvar seu amigo. Veja o trailer a seguir.


Tico e Teco: Defensores da Lei | Trailer Oficial Dublado | Disney+


Data de estreia e elenco de Tico e Teco: Defensores da Lei

O filme original do Disney+ será disponibilizado dia 20 de maio, com exclusividade, na plataforma. A produção é protagonizada por John Mulaney como Tico e Andy Samberg como Teco.

Também se juntam ao elenco KiKi Layne, Will Arnett, Eric Bana, Flula Borg, Dennis Haysbert, Keegan-Michael Key, Tress MacNeille, Tim Robinson, Seth Rogen, J.K. Simmons e Chris Parnell.

Dirigido por Akiva Schiffer, Tico e Teco: Defensores da Lei é escrito por Dan Gregor e Doug Mand, com produção de Todd Lieberman e David Hoberman (de A Bela e a Fera), com Alexander Young e Tom Peitzman atuando como produtores executivos.

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