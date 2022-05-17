Tico e Teco: Defensores da Lei: trailer, data de lançamento e elenco do novo filme da Disney

Saiba mais sobre este reencontro dos esquilos aventureiros, que em breve vai emocionar crianças e adultos.

Tico e Teco, os personagens que marcaram a infância de muita gente, em breve estarão de volta a novas e emocionantes aventuras. A Disney acaba de lançar o trailer de Tico e Teco: Defensores da Lei, sua mais nova produção.

Misturando comédia e ação, o longa traz um formato híbrido, que une live-action e animação em computação gráfica (CG), e acompanha o reencontro do público com os dois amados esquilos.





Sinopse e trailer de Tico e Teco: Defensores da Lei





Na produção, os amigos estão vivendo em Los Angeles, entre humanos e animações. Mas, agora, suas vidas são bem diferentes: décadas após sua série de sucesso ser cancelada, Tico se rendeu a uma vida doméstica suburbana como vendedor de seguros.

Enquanto isso, Teco, desesperado para viver novamente seus dias de glória, passou por uma harmonização facial em CGI e agora trabalha no circuito de convenções nostálgicas.

Porém, após o misterioso sumiço de um ex-colega de elenco, os dois devem retomar a amizade e assumir mais uma vez a postura de Defensores da Lei para salvar seu amigo. Veja o trailer a seguir.







Tico e Teco: Defensores da Lei | Trailer Oficial Dublado | Disney+



Data de estreia e elenco de Tico e Teco: Defensores da Lei





O filme original do Disney+ será disponibilizado dia 20 de maio, com exclusividade, na plataforma. A produção é protagonizada por John Mulaney como Tico e Andy Samberg como Teco.

Também se juntam ao elenco KiKi Layne, Will Arnett, Eric Bana, Flula Borg, Dennis Haysbert, Keegan-Michael Key, Tress MacNeille, Tim Robinson, Seth Rogen, J.K. Simmons e Chris Parnell.

Dirigido por Akiva Schiffer, Tico e Teco: Defensores da Lei é escrito por Dan Gregor e Doug Mand, com produção de Todd Lieberman e David Hoberman (de A Bela e a Fera), com Alexander Young e Tom Peitzman atuando como produtores executivos.



