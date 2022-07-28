Cancel
Novidades Disneyr+

Toy Story para iniciantes: qual é o nome da vaqueira por quem Buzz se apaixona?

28 de julho de 2022
28 de julho de 2022

Excêntrica e peculiar, essa personagem conquistou o coração dos brinquedos, mas guarda uma triste lembrança. Não perca toda a saga Toy Story no Disney+!


Os personagens de Toy Story, franquia disponível no Disney+, conquistaram o coração dos fãs ao longo dos anos. Principalmente porque levaram o público a fazer parte de suas aventuras cheias de humor e lições de vida.

Desde o primeiro filme, foi possível testemunhar como os brinquedos favoritos de Andy protagonizaram histórias de amor e de comédia – e também se viram à beira do perigo.

Mas a amizade e união deles possibilitou que todos superassem as adversidades. Além de Slinky, Rex e Buzz Lightyear, uma vaqueira que encantou Woody também se destaca entre. Quem ela é?

Toy Story


Qual é o nome da vaqueira de Toy Story?

A vaqueira de Toy Story se chama Jessie. Ela faz parte da série de Woody, da qual também saíram os personagens Pete Fedido e Bala no Alvo, o cavalo amigo do xerife.

De personalidade um tanto excêntrica e sonhadora, Jessie lamenta ter sido abandonada em uma caixa por sua dona, Emily. E, por isso, sofre de claustrofobia.

Ela formou uma relação fraternal com Woody ao longo da saga. E, juntos, os dois viveram aventuras únicas ao lado dos demais brinquedos.

Seu cabelo ruivo, sua longa trança e seu jeito passional de ser não conquistaram somente a amizade de Woody. O próprio Buzz Lightyear se apaixona pela vaqueira! Ela também fez amizade com vários outros personagens em Toy Story.

Toy Story


Assista a Toy Story no Disney+

Toda a franquia Toy Story, este incrível mundo em que os brinquedos ganham vida enquanto seus donos estão fora, está disponível no Disney+. Não deixe de assistir! 

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set