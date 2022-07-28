Toy Story para iniciantes: qual é o nome da vaqueira por quem Buzz se apaixona?

Excêntrica e peculiar, essa personagem conquistou o coração dos brinquedos, mas guarda uma triste lembrança. Não perca toda a saga Toy Story no Disney+!

Os personagens de Toy Story, franquia disponível no Disney+, conquistaram o coração dos fãs ao longo dos anos. Principalmente porque levaram o público a fazer parte de suas aventuras cheias de humor e lições de vida.

Desde o primeiro filme, foi possível testemunhar como os brinquedos favoritos de Andy protagonizaram histórias de amor e de comédia – e também se viram à beira do perigo.

Mas a amizade e união deles possibilitou que todos superassem as adversidades. Além de Slinky, Rex e Buzz Lightyear, uma vaqueira que encantou Woody também se destaca entre. Quem ela é?







Qual é o nome da vaqueira de Toy Story?





A vaqueira de Toy Story se chama Jessie. Ela faz parte da série de Woody, da qual também saíram os personagens Pete Fedido e Bala no Alvo, o cavalo amigo do xerife.

De personalidade um tanto excêntrica e sonhadora, Jessie lamenta ter sido abandonada em uma caixa por sua dona, Emily. E, por isso, sofre de claustrofobia.

Ela formou uma relação fraternal com Woody ao longo da saga. E, juntos, os dois viveram aventuras únicas ao lado dos demais brinquedos.

Seu cabelo ruivo, sua longa trança e seu jeito passional de ser não conquistaram somente a amizade de Woody. O próprio Buzz Lightyear se apaixona pela vaqueira! Ela também fez amizade com vários outros personagens em Toy Story.







Assista a Toy Story no Disney+

Toda a franquia Toy Story, este incrível mundo em que os brinquedos ganham vida enquanto seus donos estão fora, está disponível no Disney+. Não deixe de assistir!

