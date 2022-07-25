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Trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é divulgado. Saiba mais sobre o filme

25 de julho de 2022
25 de julho de 2022

Prepare-se para voltar a Wakanda em mais uma emocionante produção da Marvel Studios. 


A San Diego Comic Con aconteceu neste último fim de semana nos Estados Unidos. O mais importante evento da cultura pop mundial revelou o trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Black Panther: Wakanda Forever), uma das mais aguardadas produções da Marvel Studios.

A seguir, confira não apenas a prévia, mas outros detalhes sobre essa incrível obra que nos leva de volta a Wakanda.

Trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Ao som de uma emocionante versão de “No Woman, No Cry”, música de Bob Marley, o vídeo mostra novos e antigos personagens. A Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke) e Okoye (Danai Gurira) lutam para proteger Wakanda da ganância daqueles que querem invadi-la.

Veja abaixo o trailer de Pantera Negra: Wakanda para Sempre:


Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Teaser Trailer Oficial Legendado


O que significa Wakanda Forever

A saudação com os braços cruzados em frente ao peito acompanhados da frase “Wakanda Para Sempre!” se popularizou em todo o mundo. E agora nomeia a nova produção da Marvel.

A expressão significa uma forma de exaltação da própria Wakanda. E nos materiais extras do Blu-ray de Pantera Negra, o diretor Ryan Coogler falou sobre a origem dessa saudação.

Segundo ele, símbolos da cultura egípcia, como as tumbas de faraós e esculturas da África Ocidental aliados ao sinal para as palavras “amor” e “abraço” na Linguagem Americana de Sinais (ASL) deram origem à saudação.

Poster de Pantera Negra: Wakanda para Sempre


Quando Pantera Negra: Wakanda Forever estreia

A continuação de Pantera Negra – longa que marcou a história do cinema e está disponível no Disney+ – está prevista para estrear nos cinemas em 1 de novembro de 2022.

T’Challa


Assista ao ator Chadwick Boseman como T’Challa no Disney+

Não deixe de ver e rever a atuação de Chadwick Boseman, imortalizado no papel de T’Challa em Pantera Negra, exclusivamente no Disney+. Reveja também sua atuação na Saga do Infinito em Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Acompanhe o site da Disney Brasil para ficar por dentro de todas as novidades sobre estas e várias outras produções da Marvel Studios. 

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