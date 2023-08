Triste pelo fim de Invasão Secreta? Confira estas séries de espionagem no Disney+

Chegou a hora de treinar suas habilidades de espião e detetive com as séries disponíveis no serviço de streaming.





Invasão Secreta, a nova série da Marvel Studios no Disney+, estreou seu último episódio na quarta-feira, 26 de julho e já está inteiramente disponível para os fãs.

Se você estava acompanhando todos os passos da jornada de Nick Fury (Samuel L. Jackson), aproveite o embalo para ver outras produções que também trazem em suas tramas muita espionagem, investigações e conspirações.

A seguir, você confere quatro recomendações de séries de espionagem para curtir no Disney+:









1. Agentes da S.H.I.E.L.D. mostra a organização que protege a Terra dos maiores perigos



A S.H.I.E.L.D. é a poderosa organização de espionagem que foi comandada por Fury durante muitos anos – ela, inclusive, teve papel essencial para que os super-heróis se unissem em Os Vingadores (2012).

Ao longo das sete temporadas da série Agentes da S.H.I.E.L.D. (2013-2020), você irá conhecer mais do trabalho daqueles que enfrentam diferentes vilões e colocam sua vida em risco para proteger a Terra.









2. Agente Carter é outra série imperdível para quem gostou de Invasão Secreta



Seguindo na linha das produções da Marvel, a série Agente Carter (2015-2016) é protagonizada pela personagem Peggy Carter (Hayley Atwell).

Peggy tenta seguir a vida após perder o seu grande amor, ninguém menos que Steve Rogers/Capitão América (Chris Evans). Quando seu velho conhecido Howard Stark (Dominic Cooper) entra em contato, Peggy embarca em uma missão secreta para ajudá-lo.









3. Zendaya dá vida a uma espiã novata na série Agente K.C.



Em Agente K.C. (2015-2017), K.C. Cooper (vivida pela premiada atriz Zendaya) é uma adolescente recrutada por seus pais espiões para seguir a mesma carreira deles.

Ao mesmo tempo em que lida com problemas familiares e escolares do dia a dia, K.C. começa a participar de missões desafiadoras.

A série é uma ótima opção para inserir o público mais jovem no fascinante mundo da espionagem.









4. The Hardy Boys traz jovens que se envolvem na investigação do pai detetive



Após uma tragédia familiar, Frank Hardy (Rohan Campbell) e seu irmão Joe (Alexander Elliot) se mudam da cidade grande para a cidade natal de seus pais durante o verão.

O verão tranquilo rapidamente acaba quando eles descobrem que seu pai, o detetive Fenton Hardy (James Tupper), assumiu uma investigação secreta.

Os meninos, então, se encarregam de investigar por conta própria, e todos na cidade tornam-se suspeitos na história de The Hardy Boys (2020-2022).

Quem sabe depois de ver todas essas séries você mesmo não vira um espião ou detetive profissional!