Cancel
Novidades Disney+

Tudo Igual… SQN: “Desafio qualquer um a não se identificar com a Carol”, diz Gabriella Saraivah, estrela da nova produção Disney+

23 de maio de 2022
23 de maio de 2022

Conversamos com a atriz que está no centro da história da primeira trama original Disney+ para o Brasil, com estreia marcada para 25 de maio.


A atriz Gabriella Saraivah é a protagonista da primeira série original brasileira do Disney+, Tudo Igual... SQN, que estreia 25 de maio na plataforma. Ela dá vida a Carol, uma adolescente que vê sua vida de cabeça para baixo com transformações surpreendentes. 

“A Carol nunca pensa direito no que vai fazer. Ela só vai lá e faz, se joga completamente. Apesar de causar problemas, eu acho essa uma característica que às vezes gostaria de ter eu mesma”, contou a atriz, em entrevista exclusiva ao site da Disney Brasil.

Nessa aventura, a protagonista da série tem a companhia da atriz Miá Mello, que dá vida a sua mãe, Beth, e das melhores amigas: Beta (Ana Jeckel), Trix (Duda Matte) e Amanda (Clara Buarque). Tudo Igual... SQN é baseada no romance infanto-juvenil Na porta ao lado, da escritora brasileira Luly Trigo. 

tudo igual


Tudo Igual… SQN tem uma protagonista adolescente impulsiva

Um dos principais conflitos da série é uma questão familiar: apesar de amar muito a mãe, Carol não consegue aceitar a ideia de Beth se casar. Para ela, a morte de seu pai ainda é muito recente e, desde então, tudo parece estar mudando rápido demais.

Também gera conflitos entre mãe e filha o fato de a personagem principal ser impulsiva, do tipo que não pensa duas vezes antes de fazer o que tem vontade. Segundo Gabriella, apesar de ser mais ponderada e bem menos impulsiva que a protagonista, ela consegue se identificar com os sentimentos intensos que ocorrem durante a adolescência e levam Carol a se meter em enrascadas.

“Eu sei como é se sentir assim e acho que todo mundo que assistir também vai lembrar de algum momento que sentiu as mesmas coisas que ela. Desafio qualquer um que for assistir à série a não se identificar nem um pouquinho com a Carol”, explica Gabriella Saraivah.

tudo igual


Tudo Igual... SQN: uma série com muita ação


Assim como a protagonista de Tudo Igual… SQN, Gabriella também se considera muito ativa. A personagem surfa uma onda no primeiro episódio, habilidade que a atriz adquiriu em um de seus trabalhos anteriores.

“Eu tive que aprender a andar de skate e a surfar quando fiz a série Juacas, também disponível no Disney+. Desde então eu posso dizer que já faz parte de quem eu sou”, conta ela.

Tudo Igual... SQN estreia 25 de maio com exclusividade no Disney+. A série original brasileira se junta a diversos outros conteúdos exclusivos da plataforma, como WandaVIsion, Cavaleiro da Lua e a franquia Star Wars.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set