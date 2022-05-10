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Tudo Igual… SQN: primeira série original brasileira do Disney+ estreia 25 de maio

10 de maio de 2022
10 de maio de 2022

Trama mistura romance e humor ao falar sobre amizade e os dramas da adolescência.


Unindo o famoso charme carioca com os desafios da adolescência, Tudo Igual… SQN, a primeira série brasileira com o selo Disney+ Original Productions, chega em breve à plataforma. 

Protagonizada por Gabriella Saraivah e com a participação de Miá Mello, a produção é inspirada no livro infanto-juvenil “Na Porta ao Lado”, da escritora brasileira Luly Trigo. A autora também trabalhou no roteiro da série.

Tudo igual... SQN


Qual a história de Tudo Igual… SQN

A trama se passa na cidade do Rio de Janeiro e acompanha a jovem Carol (Gabriella Saraivah). Além de superar as crises típicas da sua idade, ela ainda precisa lidar com o casamento de sua mãe, que tem novo namorado, e conviver com o filho dele.

Além disso, a própria Carol começa a namorar e viver novas situações, juntamente com suas melhores amigas de uma vida inteira. É hora dela crescer, experimentar sentimentos que nunca havia experimentado antes, conhecer a si mesma e descobrir o valor da verdadeira amizade.

Tudo Igual… SQN no Disney+

A primeira série brasileira do Disney+ estreia com exclusividade na plataforma dia 25 de maio. Ao todo, ela terá dez episódios de aproximadamente 30 minutos de duração cada. Imperdível acompanhar essa estreia!

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