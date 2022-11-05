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NOVIDADES DISNEY+

Tudo o que é preciso lembrar antes de assistir a Zootopia+

5 de novembro de 2022
5 de novembro de 2022

A vizinhança favorita do público está de volta à ação com novas aventuras em Zootopia+.


Em 2016, a Walt Disney Animation Studios levou adultos e crianças para a moderna metrópole dos mamíferos em Zootopia. Agora, é hora de expandir este universo com mais personagens na série do Disney+.

O longa original apresenta Judy Hopps, uma policial que chega à cidade e descobre que ser o primeiro coelho de um esquadrão de polícia de animais grandes e durões não será tarefa fácil.

Zootopia+ surpreenderá os fãs com personagens novos e conhecidos, que aguardam a estreia no dia 9 de novembro para viver mais aventuras no Disney+.

Zootopia+


As 7 informações que você precisa saber antes de ver Zootopia+

1. Zootopia+ volta a colocar você na vida dos moradores mais fascinantes do filme ganhador do Oscar.

2. O filme original apresentou uma cidade composta por distintos ambientes, como a luxuosa Praça Sahara e a congelante Tundralândia. É, sem dúvidas, um lugar onde animais de todos os biomas convivem.

3. A série Zootopia+ foi criada para coincidir com o curso de ação e de tempo dos eventos do filme;

4. A longa lista de talentos do filme de 2016 que dão a voz original aos personagens volta para a série!

5. Zootopia+ inclui seis curtas que prometem tirar boas gargalhadas do público.

6. Cada episódio de Zootopia+ tem seu próprio gênero: desde ação e aventuras em Hopp on Board, até comédia-romântica com Dinner Rush, passando pela paródia de um reality show com The Real Rodents of Little Rodentia.

7. Vários animadores que trabalharam no filme original contribuíram em diversas funções para criar essa nova série que apresenta personagens únicos. 

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