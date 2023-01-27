Tudo o que você precisa saber antes de ver Willow: Behind the Magic, o documentário que mostra os bastidores da série

Saiba mais detalhes sobre o especial!

A temporada 1 de Willow acabou há poucos dias, mas os fãs não precisam se sentir órfãos. E para não ficar com saudades dos queridos personagens da série de aventura, uma opção é ver o documentário Willow: Behind the Magic. (*)

O especial mostra os bastidores da produção de oito capítulos, baseada no filme original de 1988. Ambas as obras são protagonizadas por Warwick Davis.



A seguir, veja tudo que você precisa saber antes de ver o documentário.





Do que se trata Willow: Behind the Magic





O documentário convida os espectadores a esquecer tudo que sabem ou que julgam saber sobre Willow e conhecer a fundo o que há por trás das cenas da série de Lucasfilm.

Willow: Behind the Magic conta tanto com depoimentos das novas estrelas, como das lendas que voltaram à série. Além disso, também há declarações de seus criadores e produtores.





Willow: Behind the Magic





O documentário tem 33 minutos de duração. Não perca!

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+