Cancel
Novidades Disney+

Tudo o que você precisa saber sobre 'Apresentando, Nate' antes da estreia

30 de março de 2022
30 de março de 2022

Saiba mais sobre a nova comédia musical 


Apresentando, Nate (Better Nate Than Ever) é uma comédia musical que conta a história de Nate, um adolescente de 13 anos que sonha em atuar em musicais da Broadway. (*)


Qual é o enredo de Apresentando, Nate?

O jovem Nate tem o sonho de brilhar na Broadway, mas quando não é escalado para um papel na peça da escola, ele e sua melhor amiga, Libby, fogem da cidade onde vivem com os pais para Nova York.

Já na cidade, Nate se reencontra, sem querer, com sua tia Heidi, que há muito tempo havia perdido contato com a família e era tida como desaparecida.

Esse encontro vai virar sua jornada de cabeça para baixo e, juntos, eles vão vivenciar grandes aventuras na vida para conquistar os sonhos do adolescente.



Quem faz parte do elenco de Apresentando, Nate

Apresentando, Nate é baseado no premiado romance homônimo de Tim Federle, que também assina o roteiro e dirige o longa. O autor e diretor tem experiência em musicais, tendo comandado a produção High School Musical: The Musical: The Holiday Special, que esta disponível no Disney+.

Para contar a história de Nate, Tim reuniu um grande time de atores formado pela experiente Lisa Kudrow, além de Joshua Bassett (de High School Musical: The Musical: The Series), Michelle Federer (de New Amsterdam), Aria Brooks, Norbert Leo Butz e Rueby Wood.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set