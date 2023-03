Tudo o que você precisa saber sobre 'Cavaleiro da Lua' antes da estreia

Confira um guia completo com as principais informações sobre a nova produção da Marvel Studios.





A Marvel Studios convida você para o mundo único e misterioso de Cavaleiro da Lua (Moon Knight). Estrelada por Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy, a nova série original live-action percorrerá o mundo em um thriller psicológico alucinante disponível exclusivamente no Disney+.

Se você também já está na expectativa sobre essa história, veja a seguir os principais detalhes dessa estreia: sinopse, elenco e muito mais!





Qual é a sinopse de Cavaleiro da Lua





A trama acompanha Steven Grant, um homem gentil e simpático, que trabalha em uma loja de presentes. Ele é uma pessoa comum, mas que sofre com constantes “apagões” e tem memórias que parecem ser de uma vida que não é a sua.

Em um determinado momento, Grant descobre possuir uma Desordem Dissociativa de Identidade e, por isso, “compartilha” o próprio corpo com Marc Spector. Trata-se de um mercenário que também é o implacável avatar de Khonshu, o deus egípcio da lua.

À medida que os inimigos de Marc também interferem na rotina de Grant, ele precisa aprender a lidar e a se relacionar com seu alter ego. Com outros motivos em jogo, os dois devem navegar entre suas identidades complexas em meio a uma batalha mortal travada entre os poderosos deuses do Egito.









Onde e quando se passa Cavaleiro da Lua

A história da série se passa nos dias atuais, no antigo Egito e além. Ao contrário dos quadrinhos, que mostram o Cavaleiro da Lua vivendo na cidade de Nova York, a nova produção leva o personagem a ter aventuras pelo mundo, indo das ruas de Londres ao Cairo, passando até pelo deserto da Jordânia.





Conheça o elenco de Cavaleiro da Lua





O vencedor do Globo de Ouro® Oscar Isaac interpreta Steven Grant e Marc Spector (Cavaleiro da Lua). O ator é conhecido por sua participação na franquia Star Wars, entre outros trabalhos.

Ao descrever seu personagem, Isaac diz que “ele não tem as habilidades sociais que seu alter [ego] Marc tem. Steven não é violento, não come carne, se preocupa com as pessoas e quer se conectar.”

Já Arthur Harrow, o líder de um misterioso culto, é interpretado por Ethan Hawke. O antagonista da história é a primeira participação do cineasta e ator em uma produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

A atriz May Calamawy interpreta Layla El-Faouly, uma arqueóloga aventureira. Ela conhece bem Marc Spector e ao ser arrastada para a vida dele, precisará deixar as diferenças de lado. “Ela está ciente dos segredos de Marc com Khonshu, mas está descobrindo outros segredos à medida que o público também os descobre”, declarou.

Completam o elenco os atores Antonia Salib, Ann Akinjirin, David Ganly, Sofia Danu, Karim El Hakim, a brasileira Fernanda Andrade, Shaun Scott, Rey Lucas e Díana Bermudez.









Data de estreia de Cavaleiro da Lua





A nova série da Marvel Studios chega com exclusividade ao Disney+ no dia 30 de março. Veja o trailer oficial da produção e não deixe de acompanhar no site da Disney Brasil todas as notícias e novidades sobre Cavaleiro da Lua e as demais produções Marvel Studios.