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Tudo sobre 3 Hz, a nova série de mistério que chegou ao Disney+

17 de agosto de 2023
17 de agosto de 2023

Mergulhe nesta trama repleta de aventuras e nostalgia que acaba de estrear no serviço de streaming.


Os fãs de ficção-científica e tramas misteriosas podem se alegrar que uma nova produção do gênero acaba de chegar ao Disney+. Trata-se da série 3 Hz, uma produção belga que leva o público a uma emocionante jornada em busca de segredos do passado.

A seguir, conheça mais sobre essa produção que promete muita aventura e nostalgia:

Qual é a história de 3 Hz?


Félix (Junes Callaert) é um adolescente que está curtindo suas férias de verão com seus melhores amigos Sammy (Arthur Hermans) e Noor (Maja Azila). Um dia, ele descobre que o antigo walkman que ele tem capta sons de 1989!

O grupo fica fascinado com os fragmentos estranhos que escutam através do aparelho. Contudo, eles acabam ouvindo algo assustador: em 1989, um homem chamado Walter foi morto. 

Os três amigos começam a investigar o caso, e Félix descobre que outra pessoa já havia feito o mesmo em 1989: sua própria mãe, que faleceu recentemente devido a uma misteriosa doença.

Conforme as investigações se aprofundam, Félix e seus amigos são levados a um depósito de uma indústria farmacêutica que pode estar envolvida em um escândalo ambiental

Os jovens, então, se perguntam se tudo estaria relacionado e o que eles podem fazer para evitar um iminente desastre antes que seja tarde demais. 

O que esperar de 3 Hz?


Misturando aventura e mistério, a série 3 Hz é produzida pela De Mensen, ganhadora do Emmy® Kids International. Além de conduzir o público em uma nostálgica viagem à famosa década de 1980, a produção também deixa uma importante mensagem ambiental

3 Hz também é uma história de amizade, amadurecimento e, claro, sobre o primeiro amor. Aproveite para ver agora mesmo essa divertida e empolgante série no Disney+

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