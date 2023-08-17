Tudo sobre 3 Hz, a nova série de mistério que chegou ao Disney+

Mergulhe nesta trama repleta de aventuras e nostalgia que acaba de estrear no serviço de streaming.



Os fãs de ficção-científica e tramas misteriosas podem se alegrar que uma nova produção do gênero acaba de chegar ao Disney+. Trata-se da série 3 Hz, uma produção belga que leva o público a uma emocionante jornada em busca de segredos do passado.

A seguir, conheça mais sobre essa produção que promete muita aventura e nostalgia:





Qual é a história de 3 Hz?



Félix (Junes Callaert) é um adolescente que está curtindo suas férias de verão com seus melhores amigos Sammy (Arthur Hermans) e Noor (Maja Azila). Um dia, ele descobre que o antigo walkman que ele tem capta sons de 1989!

O grupo fica fascinado com os fragmentos estranhos que escutam através do aparelho. Contudo, eles acabam ouvindo algo assustador: em 1989, um homem chamado Walter foi morto.

Os três amigos começam a investigar o caso, e Félix descobre que outra pessoa já havia feito o mesmo em 1989: sua própria mãe, que faleceu recentemente devido a uma misteriosa doença.

Conforme as investigações se aprofundam, Félix e seus amigos são levados a um depósito de uma indústria farmacêutica que pode estar envolvida em um escândalo ambiental.

Os jovens, então, se perguntam se tudo estaria relacionado e o que eles podem fazer para evitar um iminente desastre antes que seja tarde demais.





O que esperar de 3 Hz?



Misturando aventura e mistério, a série 3 Hz é produzida pela De Mensen, ganhadora do Emmy® Kids International. Além de conduzir o público em uma nostálgica viagem à famosa década de 1980, a produção também deixa uma importante mensagem ambiental.

3 Hz também é uma história de amizade, amadurecimento e, claro, sobre o primeiro amor. Aproveite para ver agora mesmo essa divertida e empolgante série no Disney+.