Tudo sobre a nave Fantasma, pilotada por Hera Syndulla em Ahsoka

Saiba mais detalhes sobre este icônico veículo espacial. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Desde sua aparição em Star Wars Rebels que Hera Syndulla se destaca pela grande habilidade em pilotar a nave Fantasma. Vivida por Mary Elizabeth Winstead no live-action Star Wars: Ahsoka, tanto Hera quanto a nave seguem chamando atenção.

O veículo espacial é um cargueiro VCX-100 do tipo leve personalizado. Ele recebeu o apelido de Fantasma justamente por sua capacidade de passar pelos sensores do Império sem ser detectado.

Com uma série de sistemas projetados para escapar dos inimigos, a nave possui uma torre de canhão laser dorsal de 360 graus, dois canhões laser dianteiros e dois traseiros. Originalmente, possuía uma espaçonave destacável, a Phantom, perdida em um combate com o Império.









Embarque na nave Fantasma com Hera Syndulla no Disney+



Durante a época do Império, a nave Fantasma serviu como base móvel para Syndulla e sua tripulação – incluindo a guerreira mandaloriana Sabine Wren, vivida por Natasha Liu Bordizzo no live-action.

Mesmo na Nova República, Hera ainda preferia voar com a Fantasma em vez de outras naves, usando-a como base para ela, seu andróide e seu filho, Jacen Syndulla.

Veja Hera Syndulla novamente em ação com a nave Fantasma em Star Wars: Ahsoka. Toda terça-feira, um novo episódio da série original estreia no Disney+. Não perca!