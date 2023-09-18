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Novidades Star Wars

Tudo sobre a nave Fantasma, pilotada por Hera Syndulla em Ahsoka

18 de setembro de 2023
18 de setembro de 2023

Saiba mais detalhes sobre este icônico veículo espacial. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Desde sua aparição em Star Wars Rebels que Hera Syndulla se destaca pela grande habilidade em pilotar a nave Fantasma. Vivida por Mary Elizabeth Winstead no live-action Star Wars: Ahsoka, tanto Hera quanto a nave seguem chamando atenção.

O veículo espacial é um cargueiro VCX-100 do tipo leve personalizado. Ele recebeu o apelido de Fantasma justamente por sua capacidade de passar pelos sensores do Império sem ser detectado.

Com uma série de sistemas projetados para escapar dos inimigos, a nave possui uma torre de canhão laser dorsal de 360 graus, dois canhões laser dianteiros e dois traseiros. Originalmente, possuía uma espaçonave destacável, a Phantom, perdida em um combate com o Império.

Hera Syndulla em Ahsoka


Embarque na nave Fantasma com Hera Syndulla no Disney+


Durante a época do Império, a nave Fantasma serviu como base móvel para Syndulla e sua tripulação – incluindo a guerreira mandaloriana Sabine Wren, vivida por Natasha Liu Bordizzo no live-action

Mesmo na Nova República, Hera ainda preferia voar com a Fantasma em vez de outras naves, usando-a como base para ela, seu andróide e seu filho, Jacen Syndulla.

Veja Hera Syndulla novamente em ação com a nave Fantasma em Star Wars: Ahsoka. Toda terça-feira, um novo episódio da série original estreia no Disney+. Não perca!

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