Tudo sobre o Clã Metkayina de Avatar: O Caminho da Água

Conheça a orgulhosa tribo que defende as águas do mar e cria uma grande conexão com a família Sully.



Quem viu Avatar: O Caminho da Água nos cinemas, ou quem não pôde viver essa emoção, basta agora acessar o Disney+ e assistir ao filme que já está disponível no streaming para ter essa incrível experiência no conforto do seu lar.

A produção criada e dirigida por James Cameron dá sequência aos fatos do primeiro filme da franquia, Avatar, lançado em 2009. Agora, além de conhecer a família Sully, o público também é apresentado a novos detalhes de Pandora, incluindo outros clãs além dos Na’vi.

Dentre os vários povos que habitam esse mundo fantástico, um dos que chamou a atenção foi o Clã Metkayina, principalmente por sua guerreira Ronal – vivida por Kate Winslet.

Conheça, então, a seguir, um pouco mais sobre este nobre povo que vive nas águas:





Quem são os Metkayina em Avatar: O Caminho da Água



Os Metkayina que mais se destacam em Avatar: O Caminho da Água são Tonowari (Cliff Curtis), e sua esposa, Ronal (Kate Winslet). A líder está à espera de um filho, e se mantém firme em sua posição ao lado de seu companheiro.

Vivendo nos arrecifes de coral, o Clã Metkayina está profundamente ligado ao mar. O estilo de suas vidas segue o ritmo das águas e das marés. Este povo constrói suas casas em grandes árvores localizadas numa espécie de manguezal, protegidas das ondas.

Os Metkayina são pacíficos por natureza, principalmente com os clãs vizinhos. São fiéis protetores de seu lar, assim, quando antigos inimigos de Pandora ameaçam massacrar suas criaturas sagradas, eles se veem em meio ao conflito.





Conheça – ou revisite – Clã Metkayina no Disney+



Mergulhe no incrível mundo de Pandora juntamente à Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña), e conheça os povos que habitam este lugar idílico! E o melhor: sem sair de casa!

Acesse agora mesmo o Disney+ e dê o play em Avatar: O Caminho da Água. Quem ainda não viu o primeiro filme da franquia, o serviço de streaming também tem Avatar em seu catálogo!

Que tal uma maratona Na’vi?