TXT: as 5 curiosidades sobre o Tomorrow X Together

Especial documental sobre o grupo de K-pop está disponível no catálogo do Disney+. Saiba todas as informações!



O K-pop vai atravessando fronteiras com a força do Tomorrow X Together como um dos grupos mais reconhecidos a surgir na cena musical da Coreia do Sul. A sua história pode ser revisitada em especial disponível no Disney+.

Com cinco membros, a boygroup também é conhecida como TXT e possui mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, 14,5 milhões de seguidores no Twitter e 10,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ou seja, é um verdadeiro sucesso!

Antes de conferir o documentário sobre Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai, confira 5 curiosidades sobre a banda:









O que significa Tomorrow X Together





Tomorrow X Together (pronuncia-se Tomorrow by Together) significa cinco membros que “se unem com um sonho e criam o amanhã juntos”, como explica o portal norte-americano USA Today. Já o nome do fã-clube oficial da banda é MOA – sigla para “momentos de sempre” na tradução em português.





Tomorrow X Together tem recordes de vendas



Com quatro discos já lançados, a Tomorrow X Together coleciona recordes: ela foi a banda de K-pop a chegar mais rápido ao topo das paradas mundiais de álbuns da Billboard e de vendas de músicas digitais mundiais com o single "Crown" e o EP " The Dream Chapter: Star", de acordo com o USA Today.

Na parada de álbuns mundiais da Billboard, Tomorrow X Together tem cinco hits que atingiram o primeiro lugar.





Tomorrow X Together foi o primeiro K-pop no Lollapalooza



Ainda conforme o jornal USA Today, a TXT se tornou o primeiro grupo de K-pop a se apresentar no Lollapalooza, um dos festivais mais importantes do mundo. O grupo subiu ao palco no dia 30 de julho de 2022, na edição realizada em Chicago, nos Estados Unidos.









Tomorrow X Together preza por batalhas



Em entrevista ao site da Teen Vogue, Taehyun conta que a faixa “Sweat” fala muito sobre a história da banda.

A letra diz: “Lembre-se dos momentos em que nos encharcamos de suor. Para relembrar estes dias em que nosso sonho foi realizado. Podemos fazer isso com nós cinco juntos.”

A letra fala sobre se esforçar para alcançar objetivos. “É uma música que contém nossa história e como crescemos”, explicou ele.





Tomorrow X Together já ganhou prêmios



Entre os diversos prêmios conquistados pela Tomorrow X Together, destacam-se dois deles: em 2021, o grupo recebeu o título Men of the Year Pop Icon 2021, da GQ Japan; e no ano seguinte, recebeu uma honraria do Ministro da Cultura, Esportes e Turismo, um prestigiado prêmio governamental, na Coreia do Sul.