Um Pacto de Amizade: saiba tudo sobre o novo filme do Disney+ com Peyton Elizabeth Lee

O filme é protagonizado por uma garota que sonha em entrar em Harvard e está disposta a fazer o que for preciso para isso.



Já está disponível no Disney+ o novo filme Um Pacto de Amizade, estrelado por Peyton Elizabeth Lee.

Trata-se de uma comédia romântica ambientada durante a época dos bailes de formatura do ensino médio.







Um Pacto de Amizade | Trailer Oficial | Disney+



Sobre o que é Um Pacto de Amizade





Enquanto todos falam sobre o baile de formatura, a jovem Mandy Yang (Peyton Elizabeth Lee) está focada em outra coisa: entrar em Harvard, a universidade dos seus sonhos.

Quando descobre que ficou na lista de espera, ela se mostra disposta a fazer o que for preciso para ser aceita na renomada instituição.

Para isso, decide recorrer a uma pessoa que ela detesta: o popular jogador de basquete Graham Lansing (Blake Draper), cujo pai é um senador influente e ex-aluno de Harvard.

Mandy se aproxima do rapaz e passa a dar aulas particulares para ele. A protagonista descobre, então, que Graham não é quem ela pensava e começa a pensar que talvez existam coisas mais importantes na vida do que ir para Harvard.





Quem está no elenco de Um Pacto de Amizade?





Além de Peyton Elizabeth Lee e Blake Draper, o novo filme do Disney+ também traz no elenco Milo Manheim como Ben, Monique Green como LaToya, Arica Himmel como Zenobia, Jason Sakaki como Charles, Chelah Horsdal como Mrs. Lansing, David S. Jung como Tom Yang, Wendi McLendon-Covey como Alyssa Yang e Margaret Cho como Miss Chen.

Um Pacto de Amizade tem direção de Anya Adams, que também assina a produção executiva ao lado de Jake Kasdan, Melvin Mar, Julie Bowen e Rachael Field. Já o roteiro foi escrito por Anthony Lombardo.