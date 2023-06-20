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Universidade Monstros faz 10 anos! 

20 de junho de 2023
20 de junho de 2023

Celebre o aniversário deste divertido filme de animação da Disney e Pixar fazendo um tour pela franquia Monstros no Disney+!


As animações produzidas pelos estúdios Disney e Pixar conectam muitas gerações com histórias divertidas e emocionantes que podem ser vistas em curtas, séries animadas e filmes inesquecíveis, como os da franquia Monstros.

Embora Monstros S.A. ainda seja considerado um marco da trajetória da Pixar, o filme prequel, Universidade Monstro, se tornou essencial para os fãs e celebra em 2023 o seu décimo aniversário com personagens inesquecíveis.

Comemore os 10 anos de Universidade Monstro nesse dia 20 de junho, curtindo todas as produções da franquia Monstros no catálogo Disney+.

Monstros S.A.


O primeiro filme da saga, Monstros S.A., foi originalmente lançado em 2001. Nele, o público conheceu os personagens Boo, Mike e Sulley pela primeira vez, em uma aventura que os levou a muitos lugares incríveis. 

A engraçada dupla de monstros, Mike (com voz de Billy Crystal) e Sulley (dublado por John Goodman), foram de praias paradisíacas ao Himalaia, em uma viagem única. Além de apresentarem Monstrópolis e a fonte de energia da cidade dos monstros: os gritos de susto das crianças.


Monstros no Trabalho


Em 2021 foi lançada a série de animação Monstros no Trabalho, com 10 episódios muito divertidos. A série Monstros no Trabalho traz Mike e Sulley começando a trabalhar na Monstros S.A. logo após se formarem na Universidade Monstro. 

A série da Disney e Pixar não foca tanto na dupla de amigos e apresenta novos e carismáticos personagens. Os sustos ficaram no passado e as gargalhadas no futuro, mas nem todos os monstros estão preparados para essa mudança repentina.


Curtas da franquia Monstros


O primeiro curta-metragem da franquia estreou em 2002 e foi O Novo Carro de Mike, que mostra como o divertido personagem consegue comprar seu primeiro carro sofisticado e fica todo empolgado com a novidade.

Mike descobre ser o melhor colecionador de gargalhadas da Monstros S.A. e com o dinheiro extra que recebe, compra um carro novo com tração nas quatro rodas e cheio de dispositivos. Mas, claro, ele se mete em várias confusões com o novo automóvel.

Central da Festa (2014) é um breve curta-metragem que mostra Mike e Sulley retornando à Universidade Monstro para um final de semana cheio de diversão com seus “irmãos” da fraternidade Oozma Kappa.

A turma está fazendo sua primeira festa, mas ninguém estava empolgado em ir. Até que a dupla Mike e Sulley organizaram um plano para garantir que a Central da Festa fosse o evento mais épico da universidade.

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