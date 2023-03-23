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As 5 curiosidades sobre o icônico filme Monstros S/A

23 de março de 2023
23 de março de 2023

Longa de animação conquistou fãs em todo o mundo com a história de dois monstros em busca de proteger uma menininha. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Em 2001, o mundo aprendeu que os monstros de dentro do armário não são tão assustadores quanto parecem. Isso porque foi este o ano em que Sulley e Mike conheceram a pequena Boo no filme de animação Monstros S/A.

Disponível no Disney+, o filme se tornou febre, conquistando milhares de fãs. Na trama, Sulley e Mike trabalham na maior fábrica de processamento de gritos de crianças humanas– principal fonte de energia de Monstrópolis

Todos os Monstros pensam que as crianças são extremamente tóxicas para eles. No entanto, quando uma menininha invade este mundo, está armada a confusão!

A seguir, conheça alguns fatos bem interessantes sobre esse grande sucesso da Disney em parceria com a Pixar:


Monstros S/A Sulley


A quantidade de portas guardadas é impressionante


A fábrica de processamento de gritos possui diversas portas, que levam a diferentes lugares onde vivem as crianças cujos berros apavorados são coletados. Ao todo, existem cerca de 5.7 milhões de portas no depósito de portas.


Monstros S/A presta homenagem ao pioneiro da animação em stop-motion


Um dos locais que Sulley e Mike visitam em Monstrópolis é o restaurante Harryhausen’s

Pois bem, o nome homenageia Ray Harryhousen, pioneiro da animação em stop-motion e ídolo de muitos criadores da Pixar. 


Sulley


A cena do Himalaia foi especialmente trabalhosa


Em um determinado momento, Sulley vai parar na gélida montanha do Himalaia. Nesta sequência, seu pêlo chega a ser coberto por mais de um milhão de flocos de neve – que tiveram que ser desenhados digitalmente.


Os carros de brinquedo das crianças são iguais aos carros dos Monstros


Em diversas sequências é possível ver que Monstrópolis é um local bastante urbano, com muitos carros circulando em suas vidas. 

Esses automóveis foram reduzidos proporcionalmente, e utilizados como os carrinhos de brinquedo que aparecem nos quartos das crianças visitadas pelos Monstros.


Monstros S/A


O detalhe na mão de Sulley


Quando Boo toca a mão de Sulley, é possível perceber que os pêlos dele se movimentam. Para atingir esse efeito, um diretor técnico animou manualmente esses pêlos, a fim de garantir que o movimento ficasse natural. 


Assista a Monstros S/A no Disney+


Acompanhe as aventuras de Sulley, Mike e Boo em Monstros S/A no Disney+

O sucesso do filme foi tão grande que, em 2013, ele ganhou uma pré-sequência, intitulada Universidade Monstros, também disponível no streaming, que conta a história de como Sulley e Mike se tornaram amigos ainda na faculdade. 

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