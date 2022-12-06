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Universo Marvel e mais: quais foram as estreias do Disney+ neste ano 

6 de dezembro de 2022
6 de dezembro de 2022

O serviço de streaming deu boas-vindas a uma grande variedade de séries, filmes e especiais em seu catálogo. Veja quais foram! 


O ano de 2022 está chegando ao fim. Isso significa que é hora de rever as ótimas produções que o Disney+ lançou até agora... E descobrir o que ainda vem para o mês de dezembro!

O serviço de streaming adicionou ao seu catálogo uma grande variedade de séries, filmes e especiais para todos os gostos. Descubra o que foi lançado este ano e escolha a sua produção favorita!


Universo Marvel: Quais foram as estreias do Disney+?


O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) continua em plena expansão e, neste ano, o Disney+ introduziu novos personagense aventuras ao público. Veja todos os detalhes: 

Cavaleiro da Lua


Cavaleiro da Lua


A série protagonizada por Oscar Isaac conta a história de Steven Grant (Isaac), um balconista de uma loja de presentes de um museu de Londres, que começa a ter problemas para dormir e é tomado por memórias de outra vida. 

É assim que ele descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide seu corpo com o mercenário Marc Spector

À medida que os inimigos de Steven/Marc, como o poderoso Arthur Harrow (Ethan Hawke), convergem em torno dele, as duas personalidades devem lidar com suas identidades complexas, bem como resolver um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito.


Doutor Estranho no Multiverso da Loucura


Doutor Estranho no Multiverso da Loucura


Depois de sua exibição nos cinemas, a sequência de Doutor Estranho (2016) chegou ao Disney+. Quando o UCM desbloqueia o Multiverso, o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) deve contar com a ajuda de antigos e novos aliados. 

Tudo isso enquanto atravessa realidades alternativas perigosas e alucinantes para enfrentar um adversário surpreendente.


Ms. Marvel


Ms. marvel


A série original da Marvel no Disney+ conta as aventuras de Kamala Khan (Iman Vellani), uma adolescente muçulmana que vive em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela adora videogames, escreve fanfics, é fã de super-heróis e dona de uma imaginação fértil – especialmente quando se trata da Capitã Marvel

Ela sente que não se encaixa muito bem na escola ou em sua própria casa até que um dia ganha superpoderes como os super-heróis que tanto admira. 


Thor: Amor e Trovão


Thor Amor e Trovão


Após sua estreia nos cinemas, o terceiro filme de Thor chegou ao serviço de streaming. O Deus do Trovão (Chris Hemsworth) se une ao Rei Valquíria, a Korg e a Jane Foster (Natalie Portman), a Poderosa Thor, para enfrentar um assassino galáctico: Gorr, o Matador de Deuses (Christian Bale).


Mulher-Hulk


Mulher-Hulk


Na nova série Marvel do Disney+, Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis, Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma advogada especializada em casos jurídicos envolvendo seres sobre-humanos. Ela também precisa enfrentar a complicada vida de uma mulher solteira de trinta e poucos anos, que é uma superpoderosa Hulk verde e de dois metros de altura.


Lobisomem na Noite


Lobisomem na Noite


Neste especial protagonizado por Gael García Bernal, uma cabala secreta de caçadores de monstros emerge das sombras e se reúne no Templo Bloodstone após a morte de seu líder

Em uma estranha e macabra homenagem à vida do líder, os participantes se veem envolvidos em uma misteriosa e mortal competição por uma relíquia poderosa, uma caçada que acabará ao colocá-los contra um monstro perigoso.


Guardiões da Galáxia: Especial de Festas


Guardiões da Galáxia: Especial de Festas


Neste especial de Festas da Marvel, os Guardiões viajam para a Terra em busca do presente perfeito, com a missão de dar a Quill (Chris Pratt) um Natal inesquecível. A produção conta ainda com personagens como Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper), Groot (voz de Vin Diesel) e Drax (Dave Bautista).


Novas produções da Disney


O Disney+ também trouxe várias estreias em seu catálogo ao longo do ano para deixar os fãs de clássicos, como Abracadabra e Encantada, muito felizes por conta de suas sequências. Relembre os lançamentos: 


Abracadabra 2


Abracadabra 2


Nesta sequência do clássico dos anos 90, passaram 29 anos desde que alguém acendeu a vela de chama negra ressuscitando as irmãs Sanderson do século 17, e agora elas estão em busca de vingança. 

Três estudantes do ensino médio terão de impedir que as bruxas causem estragos em Salem na noite de Halloween.


Desencantada


Desencantada


Desencantada estreou no Disney+ 15 anos depois de Encantada. Nesta continuação, Giselle (Amy Adams), a donzela de Andalasia, segue casada com o advogado Robert Philip (Patrick Dempsey). Os dois decidem se mudar para um novo vilarejo em busca de uma vida de “contos de fadas”, no subúrbio. 


Willow 


Willow


A série da Lucasfilm e Imagine Entertainment é baseada no clássico filme dos anos 80 de mesmo nome. Nele, Willow, o lendário feiticeiro, lidera um grupo de heróis desajustados em uma perigosa missão de resgate por um mundo além de sua imaginação.


A magia de Encanto retorna ao Disney+


Depois do sucesso de Encanto (2021), o serviço de streaming estreia um especial para promover um reencontro com as músicas do filme:


Encanto no Hollywood Bowl


Encanto


No dia 28 de dezembro, o público poderá visitar a casa da família Madrigal em um show espetacular, quando o elenco de vozes originais do filme da Walt Disney Animation Studios se reunirá no Hollywood Bowl.

O especial é protagonizado por Stephanie Beatriz (como Mirabel) e parte do elenco de atores que dublaram os personagens no primeiro longa original. 

Os lendários astros colombianos Carlos Vives e Andrés Cepeda, premiados com vários prêmios Grammy®, também farão participações especiais na apresentação. 

Encanto no Hollywood Bowl transforma o histórico anfiteatro no mundo mágico do filme de animação. O filme-concerto será ao vivo e terá uma orquestra de 80 músicos, 50 dançarinos e efeitos especiais.

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