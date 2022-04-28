Universo Marvel: qual a ordem cronológica dos filmes e séries no Disney+

Está perdido ou não sabe por onde começar a ver os filmes da Marvel? Confira aqui uma lista para acompanhar a linha do tempo de lançamentos deste extraordinário universo de heróis.
No Disney+, o Universo Marvel se expandiu para muito além dos super-heróis centrais e do clássico formato cinematográfico. Longas-metragens, séries e curtas com diferentes personagens baseados nos quadrinhos podem ser encontrados no serviço de streaming.
Guerreiros, vilões e até mesmo seres de outras dimensões contam suas próprias histórias. Com toda essa variedade de aventuras, é perfeitamente normal que alguns espectadores se percam na hora de entender a linha do tempo que conecta todo esse mundo.
Como ver os filmes e séries da Marvel em ordem cronológica
Para dar aquela ajudinha, apresentamos a seguir a ordem cronológica dos filmes, séries e curtas-metragens. Assim você consegue se transportar facilmente para o extraordinário Universo Marvel:1. Capitão América: O Primeiro Vingador
2. Agente Carter
3. Capitã Marvel
4. Homem de Ferro
5. Homem de Ferro 2
6. Aconteceu Uma Coisa Engraçada a Caminho do Martelo de Thor
7. Thor
8. O Consultor
9. The Avengers: Os Vingadores
10. Item 47
11. Thor: O Mundo Sombrio
12. Homem de Ferro 3
13. Todos Saúdem o Rei
14. Capitão América e o Soldado Invernal
15. Guardiões da Galáxia
16. Eu Sou Groot: Os Primeiros Passos de Groot
17. Guardiões da Galáxia Vol. 2
18. Eu Sou Groot: O Carinha
19. Eu Sou Groot: A Busca de Groot
20. Eu Sou Groot: Groot Toma Banho
21. Eu Sou Groot: Obra Prima
22. Vingadores: Era de Ultron
23. Homem-Formiga
25. Viúva Negra
26. Pantera Negra
27. Doutor Estranho
28. Thor: Ragnarok
29. Homem-Formiga e a Vespa
30. Vingadores: Guerra Infinita
31. Vingadores: Ultimato
32. Loki
33. What If...?
34. WandaVision
35. Falcão e o Soldado Invernal
36. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis
37. Eternos
38. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura
39. Gavião Arqueiro
40. Cavaleiro da Lua
41. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
42. Mulher-Hulk: Defensora de Heróis
43. Ms. Marvel
44. Thor: Amor e Trovão
45. Lobisomem da Noite
46. Guardiões da Galáxia Especial de Festas
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