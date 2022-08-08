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Veja o trailer de Tierra Incógnita, nova série que estreia em breve no Disney+

8 de agosto de 2022
8 de agosto de 2022

Confira, em primeira mão, um pouco das emoções que estão por vir na nova série de terror e suspense exclusiva do Disney+.


Uma nova série cheia de suspense, terror e aventuras promete muita emoção para o Disney+: Tierra Incógnita. A produção é totalmente desenvolvida na América Latina pelo selo Disney+ Original Productions e tem um elenco jovem para contar a intrigante história de Eric Dalaras (Pedro Maurizi).

Dirigida pelo argentino Sebastián Pivotto, a série é composta por oito episódios de 30 minutos. Tierra Incógnita faz parte da oferta de produções Disney+ inteiramente desenvolvidas na região e alinhada ao compromisso assumido pela The Walt Disney Company Latin America de criar conteúdo de relevância local para seus serviços de streaming, em parceria com produtoras da região e talentos locais.

Saiba mais sobre Tierra Incógnita e sinta o clima da série com o novo trailer.

Tierra Incógnita

Qual será a história de Tierra Incógnita

A nova produção acompanha o adolescente Eric Dalaras (Pedro Maurizi), que procura a verdade por trás do misterioso desaparecimento de seus pais, há oito anos. Ele descobre acontecimentos horripilantes ligados a um parque de diversões desativado: o Tierra Incógnita.

O jovem foi criado por seus avós maternos junto com sua irmã, Uma (Mora Fisz). Mas ele decide fugir de casa e voltar para a cidade natal, Cabo Qwert, para encontrar respostas no parque abandonado, local em que seus pais foram vistos pela última vez.

Com a ajuda dos amigos, da irmã e de uma tia, Eric precisa superar seus medos para resolver o mistério e encontrar respostas sobre o desaparecimento dos pais em um universo sombrio e desconhecido.

Tierra Incógnita


Confira o novo trailer de Tierra Incógnita

Sinta o clima arrepiante de Tierra Incógnita no trailer abaixo. Cenas misteriosas, personagens suspeitos e um parque cheio de perigos esperam Eric e seus amigos!


Quando estreia Tierra Incógnita no Disney+

A nova série original da Disney estreia em 8 de setembro, com exclusividade no Disney+. O lançamento acontece juntamente com a celebração mundial do Disney+ Day, data que inclui experiências especiais para fãs e assinantes, e a estreia de novos conteúdos de suas principais marcas. 

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