Verdadeiro ou falso: como saber se você é um verdadeiro fã da Disney

Faça o teste e descubra o quanto você sabe sobre os personagens, histórias e curiosidades em torno dos grandes clássicos da Disney.

Várias gerações cresceram acompanhando as grandes produções da Disney. Heróis inspiradores, vilões icônicos e histórias inesquecíveis conquistaram, e seguem conquistando, o público nos cinemas e no Disney+.

O streaming não só permite acessar lançamentos em filmes e séries, como também convida a ver ou rever animações clássicas como Branca de Neve e os Sete Anões, Aladdin, O Rei Leão, Toy Story, entre outras.

Então, que tal testar seus conhecimentos com um divertido teste sobre os filmes de animação da Disney? Jogue agora mesmo!