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Verdadeiro ou falso? Teste seu conhecimento de Toy Story com esses 10 fatos

19 de agosto de 2022
19 de agosto de 2022

Quem é fã do grupo de brinquedos mais aventureiros da Disney e da Pixar, não pode deixar de testar seus conhecimentos com este divertido jogo.

Alguém já imaginou o que acontece no quarto ao deixar seus brinquedos sozinhos? A animação Toy Story, disponível no Disney+, leva o público a um mundo mágico onde os brinquedos ganham vida e são protagonistas de divertidas aventuras!

Quem se considera um fã de todos os quatro filmes, não pode deixar de testar seus conhecimentos sobre os personagens mais engraçados com esses 10 fatos sobre Toy Story.

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