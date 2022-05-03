Verdadeiro ou falso? Teste seus conhecimentos sobre Star Wars com essas 10 curiosidades

Descubra o quanto você sabe sobre a incrível saga de filmes que está disponível no Disney+.
Fãs de todo o mundo se reúnem para comemorar o Dia de Star Wars (ou Star Wars Day) e homenagear a franquia que tem todos os seus títulos disponíveis no Disney+.
Mas antes de assistir e voltar a curtir as incríveis batalhas espaciais, descubra o quanto você sabe sobre a saga brincando de “Verdadeiro ou Falso” sobre 10 fatos sobre Star Wars. Dica: Existem apenas quatro respostas corretas.
Verdadeiro ou falso? 10 fatos sobre Star Wars para testar o quanto você é fã:
- O primeiro filme de Star Wars foi lançado em 1979.
- A primeira protagonista Jedi se chama Rey.
- O sobrenome original de Luke em Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança, antes de ser batizado de Skywalker, era Skyfort.
- O planeta natal do Mestre Yoda é chamado Dagobah.
- O maquiador de filmes Stuart Freeborn se inspirou em Charles Darwin para criar Yoda.
- Os Sith são os representantes máximos dos Rebeldes.
- Antes de Harrison Ford, Al Pacino foi o ator escolhido para interpretar Han Solo em Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança.
- Harrison Ford foi o ator de Star Wars que filmou quase todas as suas cenas de tênis.
- O sabre de luz de Luke Skywalker em Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi seria amarelo.
- O Dia de Star Wars é comemorado em 4 de maio.