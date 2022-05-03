Verdadeiro ou falso? Teste seus conhecimentos sobre Star Wars com essas 10 curiosidades

Descubra o quanto você sabe sobre a incrível saga de filmes que está disponível no Disney+.





Fãs de todo o mundo se reúnem para comemorar o Dia de Star Wars (ou Star Wars Day) e homenagear a franquia que tem todos os seus títulos disponíveis no Disney+.

Mas antes de assistir e voltar a curtir as incríveis batalhas espaciais, descubra o quanto você sabe sobre a saga brincando de “Verdadeiro ou Falso” sobre 10 fatos sobre Star Wars. Dica: Existem apenas quatro respostas corretas.









Verdadeiro ou falso? 10 fatos sobre Star Wars para testar o quanto você é fã:





O primeiro filme de Star Wars foi lançado em 1979. A primeira protagonista Jedi se chama Rey. O sobrenome original de Luke em Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança, antes de ser batizado de Skywalker, era Skyfort. O planeta natal do Mestre Yoda é chamado Dagobah. O maquiador de filmes Stuart Freeborn se inspirou em Charles Darwin para criar Yoda. Os Sith são os representantes máximos dos Rebeldes. Antes de Harrison Ford, Al Pacino foi o ator escolhido para interpretar Han Solo em Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança. Harrison Ford foi o ator de Star Wars que filmou quase todas as suas cenas de tênis. O sabre de luz de Luke Skywalker em Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi seria amarelo. O Dia de Star Wars é comemorado em 4 de maio.









10 fatos sobre Star Wars: confira as respostas corretas



