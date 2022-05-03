Cancel
Novidades Star Wars

Verdadeiro ou falso? Teste seus conhecimentos sobre Star Wars com essas 10 curiosidades

3 de maio de 2022
3 de maio de 2022

Descubra o quanto você sabe sobre a incrível saga de filmes que está disponível no Disney+.


Fãs de todo o mundo se reúnem para comemorar o Dia de Star Wars (ou Star Wars Day) e homenagear a franquia que tem todos os seus títulos disponíveis no Disney+.

Mas antes de assistir e voltar a curtir as incríveis batalhas espaciais, descubra o quanto você sabe sobre a saga brincando de “Verdadeiro ou Falso” sobre 10 fatos sobre Star Wars. Dica: Existem apenas quatro respostas corretas.

Star Wars Yoda


Verdadeiro ou falso? 10 fatos sobre Star Wars para testar o quanto você é fã:

  1. O primeiro filme de Star Wars foi lançado em 1979.
  2. A primeira protagonista Jedi se chama Rey.
  3. O sobrenome original de Luke em Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança, antes de ser batizado de Skywalker, era Skyfort.
  4. O planeta natal do Mestre Yoda é chamado Dagobah.
  5. O maquiador de filmes Stuart Freeborn se inspirou em Charles Darwin para criar Yoda.
  6. Os Sith são os representantes máximos dos Rebeldes.
  7. Antes de Harrison Ford, Al Pacino foi o ator escolhido para interpretar Han Solo em Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança.
  8. Harrison Ford foi o ator de Star Wars que filmou quase todas as suas cenas de tênis.
  9. O sabre de luz de Luke Skywalker em Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi seria amarelo.
  10. O Dia de Star Wars é comemorado em 4 de maio.


    11. Star Wars Rey


10 fatos sobre Star Wars: confira as respostas corretas

  1. FALSO: na realidade, o filme estreou em 1977.
  2. VERDADEIRO: Rey Skywalker (Daisy Ridley) é uma Jedi que lutou pela Resistência contra a Primeira Ordem durante a Era da Nova República.
  3. FALSO: o sobrenome de Luke (Mark Hamill) era Starkiller.
  4. VERDADEIRO: Dagobah é um mundo distante cheio de pântanos e florestas onde, além de nascer, Mestre Yoda também se refugiou durante seu exílio após a destruição da Ordem Jedi.
  5. FALSO: o maquiador se inspirou em Albert Einstein e em si mesmo para criar o personagem.
  6. FALSO: Os Sith representam os principais vilões de Star Wars.
  7. VERDADEIRO: Al Pacino foi a primeira escolha para o papel, mas recusou interpretar Han Solo.
  8. FALSO: Peter Cushing (Moff Wilhuff Tarkin) foi o ator que escolheu usar tênis no set por causa do desconforto causado pelos sapatos. Ele chegou a pedir aos cinegrafistas que não filmassem seus pés.
  9. FALSO: Os sabres amarelos foram carregados pelos sentinelas Jedi. Jaden Korr usou um sabre dessa cor.
  10. VERDADEIRO: O Dia de Star Wars acontece todo dia 4 de maio. A escolha da data deve-se à semelhança fonética, na língua inglesa, entre a emblemática expressão Jedi “May the force be with you” (“Que a força esteja com você!”) com “May the 4th (fourth) be with you” (“Que o 4 de maio esteja com você!”).

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set