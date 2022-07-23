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Verdadeiro ou falso? Teste seu conhecimento sobre Thor com esses 10 fatos

23 de julho de 2022
23 de julho de 2022

Descubra o quanto você sabe sobre Thor, o Deus do Trovão, e o mundo fantástico que ele habita nos filmes da Marvel. Jogue agora mesmo!

Thor Odinson (Chris Hemsworth), príncipe de Asgard e membro fundador dos Vingadores, é um dos super-heróis favoritos do público que acompanha todas as produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

O personagem até quebrou um recorde, recentemente, ao se tornar o primeiro a estrelar quatro filmes da franquia. Portanto, a ocasião desafia os fãs a responderem um divertido Verdadeiro ou Falso com 10 fatos sobre o filho de Odin. E, assim, confirmar o quanto você sabe sobre o Deus do Trovão.

Lembre-se que Thor: Amor e Trovão ainda está em cartaz nos cinemas. Enquanto isso, assista aos demais filmes da franquia no Disney+: Thor (2011), Thor: O Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2017).

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