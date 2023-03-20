Viagem ao Centro da Terra: confira o trailer da nova série do Disney+

A nova série de aventura e ficção-científica foi gravada no México e tem oito episódios.



Com inspiração no famoso livro do escritor Julio Verne, Viagem ao Centro da Terra é a nova série original do Disney+ que chega ao serviço de streaming no dia 5 de abril.

No trailer, que você confere abaixo, é possível ver um pouco do que espera o público: cenários grandiosos, muitas aventuras e perigos e personagens cativantes.







'Viagem ao Centro da Terra' | Trailer Oficial | Disney+



O enredo acompanha Diego (Sebastián García), um garoto que é enviado pelos pais a um acampamento. Lá, ele encontra a sua avó (Margarita Rosa de Francisco) e, seguindo os passos dela, descobre um portal rumo a uma outra dimensão que guarda também um segredo familiar.

Quando esse novo mundo fantástico é ameaçado pelo vilão Pompilio (Óscar Jaenada) e seu capanga Claudio (Mauricio “El Diablito” Barrientos), cabe a Diego e a seus amigos protegê-lo.

Viagem ao Centro da Terra foi gravado no México e possui oito episódios com cerca de 30 minutos de duração cada. A trama aborda questões como o valor da família, a importância da conservação ambiental, o poder do trabalho em equipe e da união entre as pessoas.





Onde ver Viagem ao Centro da Terra





A série chega com exclusividade ao Disney+ no dia 05 de abril, como todos os oito episódios estreando simultaneamente.

A direção é do cineasta mexicano JM Cravioto e o elenco conta ainda com nomes como Manuel Márquez, Gabriel Goity, Paola Miguel, Valery Sais, Carla Adell, entre outros.