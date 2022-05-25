Violetta: quantos anos tinha Tini quando começou a série da Disney

Violetta começou a ser exibida no Disney Channel em 2012. Descubra a idade da protagonista quando a série adolescente estreou.

Martina Stoessel Muzlera, a Tini Stoessel, tinha apenas 15 anos quando a série juvenil Violetta começou. Para quem quiser uma informação ainda mais precisa, vale saber que o primeiro episódio da produção adolescente estreou no dia 14 de maio de 2012 no Disney Channel.

A série, que teve três temporadas transmitidas durante 2012 e 2014, apresenta Violetta (Tini Stoessel), uma adolescente solitária e muito talentosa que, depois de viver anos na Europa, retorna a Buenos Aires (Argentina), sua cidade natal.

Na capital argentina, ela conhece o Studio 21, um espaço de arte e música, onde ela passa a frequentar sempre escondida do pai, que teme que a filha siga os passos de sua falecida mãe – uma renomada cantora.

Em sua nova vida, Violetta encontrará amigos verdadeiros, irá se apaixonar, descobrirá também a paixão pela música e a vocação para cantar. Ao mesmo tempo, a jovem precisa lidar com os desafios e descobertas da adolescência e da transição para a vida adulta.







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Para os assinantes do Disney+, além de ver pela primeira vez (ou reviver cada episódio das três temporadas) de Violetta, todas disponíveis na plataforma, é possível também curtir especiais como Violetta: Momentos Favoritos e Tini: Depois de Violetta.

