Você é fã de High School Musical? Então precisa ver estes 6 filmes e séries

Confira produções imperdíveis no Disney+ para quem ama musicais.



O filme High School Musical, lançado em 2006, trouxe os musicais de volta à moda e marcou toda uma geração com seus personagens e canções.

O longa-metragem acompanha Gabriella (Vanessa Hudgens) e Troy (Zac Efron), que conseguem os papéis principais no musical de primavera do colégio East High e vivem uma grande paixão.

Se você é fã de High School Musical e quer curtir outros musicais, confira abaixo uma seleção de títulos disponíveis no Disney+.





1) Camp Rock



Demi Lovato e Joe Jonas estrelam Camp Rock, filme musical lançado em 2008. A história acompanha Mitchie (Lovato), uma jovem que vai para um acampamento de rock durante o verão, onde conhece a badalada banda Connect 3.

Ao longo da história, Mitchie esconde vir de uma família humilde, se aproxima de Shane Gray (Jonas), cantor da Connect 3, e tenta se tornar uma estrela pop.





2) Glee



A série ideal para os fãs de musicais está no Disney+. Glee (2009-2015) conta a história de um grupo de jovens que participam do coral da escola ao mesmo tempo em que lidam com desafios em suas vidas pessoais, estão envolvidos com romances e buscam realizar seus sonhos.

Com seis temporadas, a série possui vários números musicais e canções populares que vão agradar quem ama cantar e dançar.





3) Teen Beach Movie



Teen Beach Movie (2013) conta a história de Brady (Ross Lynch) e McKenzie "Mack" (Maia Mitchell), dois amigos que adoram surfar. Quando a família de Mack decide mandá-la para outra escola, longe de Brady, os dois vão curtir a última onda juntos.

No entanto, eles são atingidos por uma onda enorme e acabam transportados para dentro de um filme de 1962. Lá, os personagens se envolvem no romance entre o surfista Tanner (Garrett Clayton) e uma motociclista chamada Lela (Grace Phipps).

Brady e Mack precisarão, então, encontrar um jeito de sair do filme e voltar ao mundo real.





4) High School Musical: A Série: O Musical



A série musical, estrelada por Olivia Rodrigo como Nini e Joshua Bassett como Ricky, conta a história de um grupo de alunos que vão fazer uma interpretação teatral do primeiro filme da franquia, incluindo os personagens de Troy, Gabriella, Sharpay e Ryan.

Muitas surpresas, músicas, humor e romances esperam os protagonistas!

High School Musical: A Série: O Musical (2019-2022) tem três temporadas, todas disponíveis no Disney+.









5) Hamilton



Do teatro para a sua casa! Hamilton é um dos musicais mais famosos da Broadway e a versão teatral foi filmada e disponibilizada para os assinantes do Disney+ em 2020.

A obra conta a história da fundação dos Estados Unidos por meio de uma grande encenação, belos figurinos e canções que se tornaram clássicos musicais.

No elenco, os grandes destaques são as atuações de Lin Manuel Miranda (como Alexander Hamilton) e Daveed Diggs (Marquês de Lafayette/Thomas Jefferson). Este último, inclusive, ganhou o Tony®, a maior premiação do teatro, pela sua performance.





6) Amor, Sublime Amor



Steven Spielberg dirige Amor, Sublime Amor (2021), refilmagem de um filme de mesmo nome lançado em 1961.

Inspirada no romance entre Romeu e Julieta, a história acompanha Maria (Rachel Zegler) e Tony (Ansel Elgort), membros de duas gangues rivais (os Jets e os Sharks), que se apaixonam.

Apesar de estarem em lados opostos nos grupos que lutam pelo controle do bairro de Upper West Side, em Nova York, Maria e Tony farão de tudo para ficarem juntos.

Além do casal, outra personagem que merece destaque é Anita (Ariana DeBose), amiga de Maria e namorada do líder dos Sharks.

DeBose, inclusive, venceu o Oscar® de Melhor Atriz Coadjuvante pela sua atuação no filme. Curiosamente, a lendária atriz Rita Moreno também ganhou a estatueta dourada pela mesma personagem na versão de 1961.

Agora, é só dar o play e fazer uma boa maratona de musicais!