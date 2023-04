Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre mostra um lado diferente dessa poderosa trilha sonora

Artistas e produtores musicais fazem parte da nova série documental do Disney+ que traz os bastidores da criação da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.



Entre as muitas coisas que podem ser destacadas sobre Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, como seus figurinos vencedores do Oscar®, a música que embala o filme também é uma das mais celebradas em todo o mundo.



Para mostrar como foi todo o processo criativo por trás da trilha sonora do filme, o já está disponível no Disney+ a série documental Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre.

Saiba mais sobre os bastidores desta grande criação musical!









Sobre o que é Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre?



A nova série documental conta com três episódios onde os fãs têm a oportunidade de conhecer os bastidores da criação de algumas músicas Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.



A nova série foi produzida de mãos dadas com os responsáveis pelo longa ​​e conta com os depoimentos das mentes que criaram este universo, incluindo o realizador Ryan Coogler e o compositor Ludwig Göransson, entre outros.





Quem é Ludwig Goransson?



Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre coloca os holofotes no compositor Ludwig Göransson na maior parte do tempo, mas poucos reconhecem o artista sueco.

Göransson não é apenas o mentor por trás da música original dos dois filmes do Pantera Negra, mas também é responsável pelas trilhas sonoras de The Mandalorian, O Livro de Boba Fett, a animação Red: Crescer é uma Fera, entre outros.

Como se isso não fosse suficiente, ele também é reconhecido fora do mundo do cinema e da TV graças a produções e colaborações com artistas como Rihanna, Travis Scott, Childish Gambino e John Legend, entre muitos outros.







Da Nigéria para Pantera Negra: Wakanda Para Sempre





Um episódio de Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre enfoca no crescente cenário musical da Nigéria, que foi o modelo para os sons da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Na produção, os fãs têm acesso exclusivo ao processo criativo de Göransson e algumas de suas sessões de gravação com artistas tradicionais e modernos.







Sons do México presentes em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre





Com a chegada de Namor à trama, personagem inspirado na cultura maia, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre também incorporou novos sons do mundo latino-americano.



O segundo episódio da série doc mostra essas composições e colaborações com artistas urbanos do México. Além disso, conta com depoimentos do ator que dá vida ao próprio Namor, Tenoch Huerta.

O presente e o futuro da música



A série Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre conta com participações de artistas em ascensão e personalidades consagradas da música mundial. Entre os músicos que participam da série, estão: Fireboy DML, Bloody Civilian, Busiswa, Foudeqush, Vivir Quintana, Mare Advertencia Lirika, Jorja Smith e Burna Boy.

Além disso, a protagonista de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Letitia Wright, também compartilha suas experiências com o filme, refletindo sobre o sucesso da produção e como foi para ela avançar no trabalho em meio ao sofrimento.

Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda Para Sempre está disponível no Disney+ para dividir espaço com outras grandes produções do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM).



Para saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!