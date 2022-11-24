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NOVIDADES Marvel Insider

#TBT da Marvel: 3 HQs imperdíveis sobre Wakanda, a terra do Pantera Negra

24 de novembro de 2022
24 de novembro de 2022

Conheça mais sobre a nação na qual vive o super-herói através das publicações da Marvel. 


As histórias em quadrinhos de Pantera Negra são boas oportunidades para o fã conhecer ainda mais o universo do super-herói. A Marvel Comics possui dezenas de publicações ambientadas em Wakanda, nação que é a terra de T’Challa, Shuri e outros personagens marcantes.

A seguir, conheça a trama de três HQs de Pantera Negra:

Black Panther: A Nation Under Our Feet Book 1


Black Panther: A Nation Under Our Feet Book 1

Vencedor do National Book Award e autor de best-sellers do New York Times, o jornalista norte-americano Ta-Nehisi Coates escreveu a trama deste quadrinho em que coloca Wakanda em uma nova era.

Um grupo de humanos chamado de “O Povo” coloca Pantera Negra e Shuri em uma viagem no tempo, que conta também com participações de Tempestade, Luke Cage e Misty Knight.

Shuri


Shuri Vol. 1: The Search for Black Panther

Esta publicação, com texto do nigeriano Nnedi Okorafor, tem Shuri como a protagonista. Ela acaba assumindo o poder enquanto o irmão se perde em uma missão espacial.

Wakanda fica na expectativa de que Shuri assuma o trono, mas ela decide viajar para resgatar o Pantera Negra. Nessa ausência, uma ameaça alienígena se aproxima e deixará toda a população tensa.

Black Panther: Killmonger by Any Means


Black Panther: Killmonger by Any Means

Introduzido nos quadrinhos pela primeira vez em 1973, Killmonger é considerado um dos inimigos mais persistentes de T'Challa.

Sempre com a intenção de tomar o trono de Wakanda, o leitor consegue entender quais eram os motivos do rival. Eis que Killmonger, em sua imersão na nação do Pantera Negra, descobre mais sobre a riqueza do local.


Assista a Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Não perca Pantera Negra: Wakanda para Sempre, segundo filme da franquia do super-herói que segue em cartaz nos cinemas brasileiros. Os ingressos podem ser adquiridos online ou nas bilheterias das salas de exibição.

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