Wanda Maximoff: como ela conseguiu seus poderes segundo WandaVision

A protagonista é forçada a mergulhar em suas memórias na série da Marvel Studios e revela como despertou em si seus poderes mágicos. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Em uma das mais recentes séries da Marvel, WandaVision, disponível no Disney+, a personagem Agatha Harkness (Kathryn Hahn) lança um poderoso feitiço na protagonista para que ela navegue em suas memórias e relembre todos os principais (e difíceis) momentos de sua vida.

É nesse momento que o público descobre que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) obteve seus principais poderes da Joia da Mente (uma das seis Joias do Infinito) após ser exposta à joia durante um dos experimentos desenvolvidos pela HYDRA.







Wanda Maximoff: quando ela começa a dominar seus poderes



Nascida na fictícia Sokovia e já com habilidades mágicas, Maximoff começa a realmente manifestar e dominar seus poderes em Vingadores: Era de Ultron, depois de ter contato com o Cetro em que estava a Joia da Mente.

Os supervisores da HYDRA desconheciam, até então, os resultados da exposição de Wanda ao Cetro contendo a Joia da Mente. O poderoso artefato estimulou os poderes natos de Maximoff, que começaram a manifestar habilidades como reescrever a realidade ao redor, hipnose e projeção de uma forte energia.





Wanda Maximoff: sua história no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)



Wanda Maximoff tem sua primeira aparição em uma cena pós-créditos de Capitão América: Soldado Invernal e, mais tarde, se juntou a outras produções do MCU como Vingadores: Era de Ultron, Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Em 2021, Wanda ganhou sua própria série: WandaVision – na qual é protagonista ao lado de Vision. Mas o final da série foi deixado em aberto para a personagem. Se você quer saber como a história dela continua, descubra suas novas aventuras em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, em cartaz nos cinemas desde 5 de maio.