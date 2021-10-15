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NOVIDADES DISNEY+

“What if...?”, a pergunta que abriu as portas do multiverso

15 de outubro de 2021
15 de outubro de 2021

Os heróis mais poderosos da Terra têm muitas faces.



What If...?: Marvel Studios - Trailer Oficial Legendado - Disney+

O Universo Cinematográfico Marvel ainda tem muito a dizer antes do fim do ano, mas o grande final de What if...?, no Disney+, deixou os fãs com muito por digerir. Alguns ainda pensam nas possibilidades que se abriram; outros, esperam por uma segunda temporada, e muitos ainda têm dúvidas sobre o que aconteceu.

A primeira temporada da série começou com uma história de amor onde os papéis foram trocados e Peggy Carter recebeu o soro do Super Soldado em vez de Steve Rogers. Com muita ação e ainda mais coração, não foi difícil aceitar a nova Capitã Carter, peça fundamental do multiverso.

What if...?

What if...? também mostrou um destino muito diferente para o Príncipe T’Challa de Wakanda e os Ravagers comandados por Yondu. Fez o mesmo nos últimos episódios com a comovente história que cruzou Erik Killmonger com Tony Stark antes que ele se tornasse o Homem de Ferro. A série também apresentava na telinha o Vigia, um enigmático ser cósmico que vive com o peso do poder de ver tudo, mas sem intervir

What if...?

Os fãs puderam ver o icônico arco da história Marvel Zombies ganhar vida, imaginar como seria a vida de Thor sem um irmão malvado como Loki, e do que o Doutor Estranho é capaz quando perde tudo o que ama. Também viram várias versões de Tony Stark comendo poeira. Talvez até demais...

What if...?

Mas os últimos episódios de What if...? esquentaram o jogo com uma aventura através dos universos - e tudo o que tem entre eles. O Vigia reuniu os Guardiões do Multiverso para eles se enfrentarem com uma versão de Ultron que derrotou os Vingadores... ou quase todos eles. O trabalho em equipe e as diversas habilidades de seus membros ajudaram a trazer o equilíbrio de volta ao multiverso, com algumas pequenas intervenções do Vigia, que quebrou seu juramento pelo bem maior.

A primeira série animada do Marvel Studios coroou o desfecho de sua primeira temporada com cenas de ação épicas e um elenco de vozes que incluía Benedict Cumberbatch, Toby Jones, Hayley Atwell, Samuel Jackson, Chris Hemsworth, Michael B. Jordan e Chadwick Boseman, entre muitos outros.

Enquanto começa a espera pela segunda temporada, onde esperamos ver mais sobre Gamora, podemos reviver os melhores episódios de WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki, que têm tantos easter eggs quanto a série animada. Além disso, em novembro chega Hawkeye para lidar com as consequências de Viúva Negra, que já está disponível para todos os usuários sem custo adicional.

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