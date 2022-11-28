Willow: quantos episódios terá a primeira temporada

O público logo poderá embarcar nas perigosas aventuras do lendário feiticeiro – na nova produção da Lucasfilm.



Willow, a nova série de ação, fantasia e aventura. A produção segue a história do lendário feiticeiro que lidera um bando de heróis em uma perigosa missão de resgate.

Da Lucasfilm e da Imagine Entertainment, o seriado apresenta a história de um aspirante a mago da cidade de Nelwyn e uma garota destinada a unir os reinos, que irão banir as forças das trevas e destruir uma rainha má.

A trama é baseada no longa original e é ambientada em um mundo mágico onde floresce uma raça de elfos – os brownies –, feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas.

Enquanto isso, um grupo improvável de heróis embarca em uma perigosa jornada na qual enfrentam seus demônios interiores e se unem para salvar seu mundo.





Quantos episódios terá a primeira temporada de Willow





A primeira temporada de Willow terá 8 episódios. A série apresenta um elenco internacional diversificado, incluindo Warwick Davis, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk e Joanne Whalley.

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