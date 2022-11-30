Willow: quem é quem na nova série de fantasia da Disney

Entre rostos novos e personagens conhecidos, conheça quem está nesta trama repleta de magia e aventura



Viaje para a vila encantada de Nelwyn em Willow, a nova produção de aventura e fantasia. Baseado no clássico de 1988, Willow se passa em um mundo mágico onde feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas florescem.

A aventura acompanha um improvável grupo de heróis que partem em uma perigosa busca por lugares muito além de seu lar. Nessa jornada, eles devem enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar seu mundo.





Que atores e personagens estão de volta em Willow





A recém-chegada produção conta com o retorno de vários dos mais queridos personagens que participaram do filme original. Veja, a seguir, quais são os atores que estão de volta em Willow e os personagens que eles representam:









Warwick Davis retorna como Willow





A produção é marcada pelo retorno do ator Warwick Davis ao personagem-título. Willow Ufgood é o fazendeiro Nelwyn que resgatou uma criança das forças do mal na produção de 1988.

Em entrevista oficial, Davis comentou sobre o desafio de revisitar o papel principal. “Olhando para trás, o que vivemos no filme foi fácil comparado com o que precisamos lidar na série. Então, para mim, foi uma experiência realmente gratificante retornar a esse personagem”, pontuou.









Joanne Whalley vive Sorsha novamente





Passados 34 anos da obra original, Joanne Whalley retorna ao papel de Sorsha. Filha da Rainha, é conhecida como uma grande guerreira e, também, por sua beleza e inteligência.

“Hoje há diversas figuras femininas poderosas no cinema, mas não havia muitas naquela época”, relembra a atriz.

Whalley ainda ressalta que “Sorsha é fantástica porque é simplesmente ela mesma. Ela não tenta ser nenhuma outra pessoa, e faz tudo que ama. Eu adoro a objetividade natural da Sorsha. Ela é muito real”.





Kevin Pollak vive o brownie Rool mais uma vez





O divertido brownie Rool, ou melhor, o ator Kevin Pollack também esteve na produção original de 1988. E, agora, o personagem retorna como o fiel companheiro e ajudante de Willow.





Quais são os novos personagens de Willow





Além de contar com a presença de nomes conhecidos, a produção também conta com um novo elenco memorável. A seguir, conheça quem está chegando a esta nova e fascinante série:









Ellie Bamber interpreta a ingênua Dove





A atriz Ellie Bamber se junta a esta épica jornada como a belaDove. Ela é a tenaz e engenhosa cozinheira que trabalha no castelo de Tir Asleen.

“Ela é bem-resolvida, mas ainda tem muito para entender. E um dia, com a ajuda dos outros, ela descobrirá uma maneira de salvar o mundo”, destacou Bamber.









Ruby Cruz é a princesa Kit





A jovem e espirituosa princesa Kit é vivida por Ruby Cruz. Quando escolhas difíceis aparecem em seu caminho, ela mostra ser resiliente.

“Kit passa por muita coisa nesta temporada”, adianta Cruz em entrevista oficial. “Acho que no fundo, ela está apenas tentando descobrir quem é”, finaliza.









Dempsey Bryk aparece como o confiante Airk





Belo e mulherengo. Assim é o jovem Airk, irmão gêmeo de Kit e vivido por Dempsey Bryk. Embora os dois vivam se desentendendo, os eles sabem que sempre podem contar um com o outro.









Erin Kellyman dá vida à brilhante Jade





Jade, vivida por Erin Kellyman, é a melhor amiga de Kit. Ela trabalha no estábulo do castelo em Tir Asleen e está sempre de bom humor. Jade também é uma habilidosa espadachim que sonha em fazer parte da Legião Brilhante.









Tony Revolori é o atrapalhado Graydon





Graydon, trazido à vida por Tony Revolori, é muito inteligente, tímido e introspectivo – e socialmente desajeitado. “Ele é um cara atrapalhado que precisa ir nessa missão apenas para provar que é digno de uma responsabilidade maior no reino”, adianta Revolori.









Amar Chadha-Patel interpreta Boorman





Boorman é o guerreiro “malandro” com um passado duvidoso interpretado por Amar Chadha-Patel. De presença imponente, ele é irreverente, perspicaz e adora contar histórias fantásticas – algumas das quais são até verdadeiras.





Assista a Willow





Deixe-se levar pela magia e pelo encanto de Willow.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+